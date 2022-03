Audi e-tron FE07: caratteristiche e scheda tecnica

L’Audi e-tron FE07 è pronta a stupire in pista grazie a un’efficienza complessiva oltre la media che le permette di passare da 0 a 100km/h in soli 2,8 secondi.

Audi MGU05: il nuovo cuore della monoposto

La powetrain della Audi e-tron FE07 è composta da un motore elettrico con trasmissione monomarcia e struttura a rotore interno e magneti esterni. La trasmissione elettrica è dotata di una sola velocità mentre il sistema di raffreddamento è il risultato di una vera innovazione tecnologica, non a caso è munito di ben sei modalità per l’ottimizzazione dell’erogazione di coppia.

Effecienza superiore alla media

Il punto di forza della nuova unità propulsiva MGU05 della Audi e-tron FE07 risiede nella sua efficienza.

Questa è superiore al 95% e raggiunge picchi del 97%. Rispetto alla precedente unità è anche più leggera, ben 35 kg in meno che permettono alla vettura di migliorare sensibilmente la stabilità e le prestazioni in pista.

Avanguardia che guarda al futuro

Come dichiarato dal Team Principal, Allan McNish: “Il motorsport è sempre stato fondamentale per Audi e per il suo sviluppo tecnologico: da qui nasce il nostro motto ‘All’avanguardia della tecnica’”.

Per questo motivo il nuovo powertrain elettrico della Audi e-tron FE07 è stato studiato e completamente implementato all’interno del quartier generale della casa automobilistica tedesca.

Scendono in pista le vetture del domani

Partendo da un foglio bianco, gli ingegneri tedeschi sono riusciti a realizzare una monoposto fuori dagli schemi. Le caratteristiche dell’Audi E-tron FE07 se paragonate a una vettura con motore a combustione dotata di stessa potenza (circa 340CV), dimostrano che la monoposto elettrica possiede un’efficienza doppia a zero emissioni.

Un nuova immagine per l’Audi e-tron FE07

La monoposto dei quattro anelli si presenta sulla griglia di partenza con un look inedito. Il rosso enfatizza la parte bassa della vettura; le lunghe linee bianche metteno in mostra il muso appuntito; il verde aumenta il carattere del posteriore. I tre colori predominanti della Audi e-tron FE07, sono accompagnati dai loghi degli sponsor e dal nero che dona alla livrea un aspetto accattivante.