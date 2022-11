Il SUV più venduto di casa Audi diventa ibrido, con l’obiettivo di soppiantare il motore diesel, ad oggi ancora molto venduto. Scopriamo le prestazioni e la scheda tecnica dell’Audi Q3 Sportback 45.

Audi Q3 Sportback 45: il SUV ibrido pronta a battere il diesel

L’Audi Q3 è il modello SUV che per la casa dei quattro cerchi rappresenta gran parte delle vendite. Compatto grazie ai suoi 4,48 metri di lunghezza, elegante e sportivo, con una carrozzeria, quella appunto Sportback, che presenta ruote alte ma un tetto basso.

Il motore ibrido plug-in del Q3 Sportback 45 TFSI e S tronic S line edition avrà una potenza pari a 245 CV; la trazione integrale non sarà invece elettrificata.

Il prezzo di partenza per i modelli Sportback è pari a 57.800 euro, con la possibilità di aggiungere alcuni accessori particolari.

Tra questi ultimi, tre risultano molto interessanti. Il primo, pensato nel campo della sicurezza, permetterà di avere proiettori Led Audi Matrix.

Il secondo invece, utile a una maggiore praticità, prevede una panca posteriore regolabile e scorrevole. Infine, per quanto riguarda la guida, sarà possibile optare per l’assetto con ammortizzatori regolabili.

Gli interni dell’Audi Q3 Sportback risultano spaziosi nonostante la compattezza del SUV, con la possibilità di ospitare comodamente fino a 5 persone. Lo stile riprende le linee sportive della carrozzeria esterna, con un tocco di eleganza dato dai rivestimenti in pelle.

La nota dolente dell’Audi Q3 Sportback 45 riguarda invece la riduzione del bagagliaio per fare spazio alla batteria da 13 kWh. In tutto, rispetto alla versione con motore diesel, si perdono circa 150 litri di volume.

Audi Q3 Sportback 45: le prestazioni

Il Q3 ibrido plug-in avrà innanzitutto un peso maggiore rispetto al diesel; quest’ultimo pesa infatti 1630 Kg, mentre il SUV compatto ibrido supera i 1800 Kg.

La differenza di peso è data dalla presenza della batteria, che però dà la possibilità di percorrere 50 Km in modalità solo elettrica, con una spinta di 116 CV e 330 Nm di coppia.

L’Audi Q3 Sportback 45 non presenta la sola modalità elettrica di guida. Oltre a questa sarà infatti possibile selezionarne altre tre. La modalità Auto, ovvero quella standard adatta alla guida quotidiana; la Battery Charge, per ricaricare la batteria alzando di poco il consumo di benzina e infine la Battery Hold, per preservare l’energia.

Sul SUV della casa dei quattro cerchi sarà inoltre presente l’Audi Drive Select, per permettere la scelta degli stili di guida. Sarà possibile decidere tra quattro modalità, Auto, Comfort, Individual e Dynamic. Con i due motori la potenza massima potrà raggiungere i 245 CV con una coppia di 400 Nm. Inoltre l’Audi Q3 risulta una delle più scattanti: 7 secondi per fare da zero a cento.

