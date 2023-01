Elettroni, motori, pacchi batterie e kilowatt hanno aggiunto una serie di nuove parole al lessico automobilistico, ma quando si tratta dell’Audi e-tron GT EV, il vocabolario è semplice: divertente! Compagna di piattaforma dell’impressionante Porsche Taycan, la e-tron GT offre una guida tranquilla e un’accelerazione frenetica.

Con un motore su ciascun asse, la potenza combinata parte da 522 cavalli e arriva a 637 nel modello RS e-tron GT più potente.

Audi e-tron GT 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni, uscita e prezzo

Le novità

Audi apporta alcuni miglioramenti visivi e di qualità alla Audi e-tron GT 2023. La griglia rivista è ora verniciata in tinta con la carrozzeria. Una seconda porta di ricarica è di serie, situata sul lato passeggero dell’auto.

Ogni e-tron GT è ora dotata di bulloni antifurto per le ruote, di un modulo di pedaggio integrato per lo specchietto retrovisore, di un impianto audio Bang & Olufsen e di cerchi da 20 pollici con pneumatici all-season.

La E-tron GT Prestige riceve un nuovo pacchetto opzionale di cerchi da 21 pollici a 10 razze che sostituisce i cerchi con finitura grigia precedentemente disponibili. Il pacchetto e-tron GT Performance include ora i cerchi da 20 pollici con pneumatici estivi, precedentemente disponibili di serie.

Motore elettrico, potenza e prestazioni

Con una coppia di motori elettrici che creano una versione elettrificata del sistema di trazione integrale Quattro di Audi, la e-tron GT normale genera una potenza massima di 522 cavalli, mentre la versione RS raggiunge i 637 cavalli.

Questa potenza viene convertita in un’accelerazione esaltante grazie all’innovativo cambio a due velocità, con una prima marcia per i lanci e una seconda marcia superiore per un’efficienza ottimale.

Grazie a un complesso sistema di raffreddamento, il pacco batterie è in grado di affrontare ripetute corse senza i tipici segni di degrado dovuti al calore. Inoltre, Audi rinuncia alla tradizionale guida con un solo pedale sulla sua EV sportiva, offrendo invece una sensazione più naturale.

Interni, comfort e carico

All’interno, la e-tron GT mescola elementi fantasiosi e funzionali. L’abitacolo incorpora diversi display digitali sul cruscotto angolare e finiture di pregio. Audi offre interni in pelle con diverse opzioni di colore e un pacchetto senza pelle che utilizza materiali riciclati. Naturalmente, non mancano le dotazioni di lusso disponibili.

Tra le opzioni principali figurano l’illuminazione interna ambientale, l’head-up display, i sedili anteriori riscaldati e raffreddati con funzioni di massaggio e altro ancora. I passeggeri dei sedili anteriori siedono bassi a terra, favorendo una posizione di guida sportiva. I sedili posteriori esterni offrono ampio spazio per le gambe, ma lo spazio per la testa è meno generoso e il sedile centrale è più cortese che comodo. C’è spazio per i bagagli dietro i sedili posteriori e sotto il cofano nel bagagliaio anteriore.

Prezzo dell’Audi e-tron GT

Prezzo a partire da € 111.300.

