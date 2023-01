L’Audi Q8 è tecnologica, lussuosa e con una vocazione dinamica. Scopriamo i diversi modelli, le sue dimensioni, i motori e alcune curiosità davvero interessanti.

Audi Q8: caratteristiche, modelli, design, motori

L’Audi Q8 coltiva una certa idea di SUV premium imponente.

Ciò si riflette nella massiccia carrozzeria, che è tagliata da alcune nervature. Il frontale è caratterizzato da un’ampia griglia e da fari incisivi. Il cofano orizzontale conferisce alla vettura un carattere statutario. Le luci posteriori sono collegate da un inserto laccato nero e da una striscia luminosa. La linea del tetto è leggermente più pronunciata rispetto a quella di una Q7, ma non come quella di una BMW X6 o di una Mercedes GLE Coupé.

Le versioni SQ8 e RS Q8 offrono speciali body kit con prese d’aria maggiorate sul paraurti anteriore e rispettivamente quattro e due uscite di scarico.

All’interno, non ci sono grandi sorprese per i clienti abituali del marchio. La plancia è identica a quella della Q7 restyling del 2019 con, al centro, uno schermo da 10,1 pollici evidenziato da un altro modulo touch. Dietro il volante si trova il Virtual Cockpit da 12,3 pollici.

Con un passo di 3 metri, la Q8 offre un ampio spazio per le gambe e, contrariamente alle aspettative per un SUV coupé, un ottimo spazio per la testa. Il volume del bagagliaio può essere regolato con il sedile posteriore scorrevole opzionale. Offre 605 dm3 di serie e 505 dm3 in modalità ibrida a ricarica.

Dimensioni

Lunghezza: 4,98 m

Larghezza: 1,99 m

Altezza: 1,70 m

I motori

Basata sulla piattaforma della Porsche Cayenne e della Lamborghini Urus, l’Audi Q8 è alimentata da un motore diesel 3.0 TDI V6 da 286 CV (50 TDI) abbinato a un cambio automatico Tiptronic a 8 rapporti e alla trazione integrale Quattro. È presente anche un micro-ibrido da 48 V.

Come per la Q7, i motori elettrificati sono due: un 3.0 V6 a benzina da 340 CV e un modulo elettrico da 136 CV. La 55 TFSI e sviluppa 381 cavalli di potenza, mentre la 60 TFSI e ne offre 462. La batteria da 17,2 kWh dovrebbe avere un’autonomia di 46 km senza l’uso di benzina. La ricarica dal 10 all’80% richiede 5 ore e 20 minuti con una presa di corrente da 2,3 kW. Questo tempo si riduce a solo 1 ora e 40 minuti su una presa da 7,4 kW.

La Q8 non ha dimenticato la sua sfida principale: essere un SUV sportivo. Per raggiungere questo obiettivo, è disponibile in due versioni, entrambe alimentate da un V8 a benzina 4.0 TFSI. La SQ8 offre 507 CV e 770 Nm di coppia. Questa unità consente al colosso da 2,2 tonnellate di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. La variante RS fa ancora meglio con 600 CV e 800 Nm di coppia. Condiviso con la RS6, questo motore consente alla Q8 di raggiungere i 100 km/h in 3,8 secondi. In entrambi i casi, il limite di velocità è di 250 km/h.

Le caratteristiche principali dell’Audi Q8

Il livello di allestimento base, Advanced, comprende: smorzamento controllato, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente e riscaldati, fari a LED, cerchi da 20 pollici, avviamento senza chiave, climatizzatore automatico, sedili anteriori riscaldati e regolabili elettricamente, rivestimenti in pelle, Audi Sound System con 10 altoparlanti, touchscreen da 10,1 pollici, Virtual Cockpit, assistenza al parcheggio anteriore/posteriore, telecamera posteriore, riconoscimento della segnaletica stradale, avviso di superamento della linea di carreggiata.

L’allestimento S-Line aggiunge il telaio sportivo, il body kit S-Line, i cerchi da 21 pollici, i fari Matrix LED, i sedili sportivi, i rivestimenti in pelle/Alcantara, l’illuminazione ambientale multicolore e le telecamere perimetrali.

Il livello Avus riprende l’equipaggiamento di base e aggiunge i fari Matrix LED, i rivestimenti in pelle, l’head-up display, l’illuminazione ambientale multicolore, le telecamere perimetrali e il City Assistance Pack.