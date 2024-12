Audi Q8 E-Tron a partire dal prossimo febbraio fermata la produzione del super suv elettrico che avrebbe lanciato il brand in una nuova fase.

Audi ha deciso di interrompere la produzione del proprio super suv elettrico Q8 E-Tron a seguito dei problemi legati allo stabilimento di Bruxelles che non venendo rilevato è prossimo alla chiusura. In questo articolo scopriamo dettagliatamente i motivi di questa decisione che avrà un impatto importante per il brand.

Audi Q8 E-Tron: da inizio 2025 stop produzione

Il destino di Audi Q8 E-Tron sembrava già segnato da diversi mesi, da quando è stato annunciato che lo stabilimento belga, dove viene prodotto sarebbe stato chiuso con conseguenti licenziamenti di personale.

Una situazione, quella del costruttore tedesco che è in linea con quanto sta accadendo all’intero comparto Automotive vittima di una profonda crisi che sembra non avere uscita.

Questa decisione sancirà un cambiamento nella gamma del marchio che ora dovrà pensare a come sostituirlo, tenendo conto che la deriva elettrica, con il 2035 come scadenza, ha sì in mente il mercato dei SUV ma questi dovranno essere indubbiamente più piccoli di Q8.

La gamma Q ha sin dal debutto del Q7 nel lontano 2007 portato ottimi risultati ad Audi dato che la clientela ricerca quel tipo di veicoli. Tuttavia l’idea successivamente a questo stop sembrerebbe quella di produrre un nuovo veicolo di questo tipo nel prossimo futuro.

Il successore potrà arrivare nel 2026

Audi non si è ancora sbilanciata relativamente al futuro di questa tipologia di auto. Ricordiamo che Audi Q8 E-Tron in Germania ha venduto 10.000 auto in questo 2024 dimostrando tutto sommato buoni numeri.

L’idea per quello che verrà è di renderlo più piccolo e di produrlo in Messico, dove i costi di manodopera sono decisamente inferiori. Naturalmente non resta che attendere sviluppi relativamente a questa ipotesi.

Audi è un brand dalle spalle larghe e saprà risorgere da questo momento di difficoltà in cui si trova.