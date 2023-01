Audi riserva il badge RS ai suoi veicoli più performanti e la RS Q8 è la versione definitiva del suo modello SUV di punta, la Q8. Pur avendo un motore V-8 biturbo da 4,0 litri come la SQ8, la RS Q8 si differenzia per la potenza di ben 591 cavalli e per l’aspetto aggressivo che le conferisce una grande presenza su strada.

Le prestazioni sono straordinarie e quasi altrettanto impressionanti di quelle della sorella più costosa della RS Q8, la Lamborghini Urus, con la quale condivide molti componenti sotto la pelle.

Audi RS Q8 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, prezzo e uscita

Cosa c’è di nuovo per il 2023?

Le modifiche minori per il 2023 includono nuove tendine parasole elettriche di serie per i finestrini posteriori e più pelle Nappa per gli interni.

Il sistema di park-assist è ora incluso nel pacchetto Executive opzionale.

Motore, trasmissione e prestazioni

La RS Q8 è dotata di un motore V-8 biturbo da 4,0 litri che produce 591 cavalli rispetto ai 500 cavalli della SQ8. Il motore della RSQ8 è abbinato alla trazione integrale Quattro e a un cambio automatico a otto rapporti, oltre a un sistema ibrido a 48 volt che lavora dietro le quinte per migliorare l’efficienza dei consumi.

Nel novembre 2019, Audi ha stabilito un record sul circuito del Nürburgring con un prototipo camuffato della RS Q8.

Interni, comfort e carico

L’abitacolo a cinque posti della RS Q8 è perlopiù identico a quello della Q8, anche se presenta alcune finiture speciali e sedili anteriori più sportivi e con imbottitura più aggressiva per mantenere la posizione in curva.

Ci sono anche loghi RS sparsi dappertutto. Lo spazio per i passeggeri e per il carico è rimasto invariato rispetto al modello Q8 normale, il che significa spazio per le gambe e per la testa per gli adulti in entrambe le file di sedili.

Prezzo dell’Audi RS Q8

Il prezzo parte da 145.000 euro.