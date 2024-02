Le persone che contraggono un debito nei confronti dello stato e non lo pagano possono vedersi fermata l’auto come forma di pagamento della cartella esattoriale non pagata dal contribuente. In questo articolo vediamo se una vettura sottoposta a fermo amministrativo può circolare su strada.

Fermo amministrativo sull’auto: può circolare?

Un auto sottoposta a fermo amministrativo non può circolare su strada e non può essere radiato dal PRA per demolizione o esportazione.

E’ importante ribadire che il fermo amministrativo è legato alla vettura su cui è stato applicato e non ad altri veicoli di proprietà del contribuente.

Se si viene fermati ad un posto di blocco al volante di un’auto a cui è stato applicato il fermo amministrativo la sanzione pecuniaria che va da un minimo di 1.984 ad un massimo di 7.937 euro. Vi sono poi altre due sanzioni oltre alla multa, queste sono la revoca della patente di guida e la confisca del veicolo.

Chi circola con un’auto sottoposta a fermo amministrativo rischia davvero molto, il nostro consiglio è quindi quello di lasciare la macchina in un posto sicuro e di non utilizzarla e pagare al più presto la cartella o le cartelle non pagate, così da poter riutilizzare l’automobile.

Dopo quanto tempo scatta il fermo amministrativo ?

Prima di iscrivere il fermo l’agente per la riscossione deve notificare la cartella di pagamento ed aspettare 60 giorni. Dopo 60 giorni notifica il preavviso di fermo ed aspetta ulteriori 30 giorni. Se il preavviso o la cartella non vengono ricevuti il fermo risulta illegittimo e il cittadino può contestarlo.

Solitamente il fermo del veicolo non avviene subito dopo il 61esimo giorno spesso passa anche più di un anno per attivare l’iscrizione del fermo.