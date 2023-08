Auto cointesta come si può rimuovere un intestatario? I passaggi da compiere.

La scelta di un auto cointestata può avvenire per i più svariati motivi, capita inoltre che uno dei co-intestatari decida di rimuoversi dalla co-intestazione lasciando l’intera proprietà ad un solo proprietario. In questo articolo vi spieghiamo come è possibile compiere questa procedura.

Auto cointesta: come è possibile rimuovere un proprietario

Il primo passo è di rivolgersi al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) solo in questa sede è infatti possibile effettuare un vero e proprio passaggio di proprietà volto ad escludere il secondo proprietario lasciandone uno solo.

Per poterlo fare i documenti utili sono il certificato di proprietà nella sua forma cartacea, se non è possibile averlo si può scaricare dal sito web compiendo l’intera procedura online. Dopo aver analizzato opportunamente la richiesta sulla base della documentazione presentata l’ente preposto inoltrerà una conferma dell’avvenuta rimozione di uno dei due intestatari.

Di conseguenza da quel momento il proprietario rimasto è l’unico proprietario del veicolo. Una procedura molto semplice per risolvere la questione della co-intestazione di un veicolo.

Rimozione di un intestatario: quanto costa la procedura

Bisogna pagare l’imposta di bollo e gli emolumenti richiesti dal PRA. Il prezzo varia a seconda della modalità scelta, se si utilizza il certificato di proprietà cartaceo si paga un prezzo mentre se si opta per svolgere l’intera procedura online si paga un’altra cifra.

Prima di procedere alla rimozione è bene considerare l’effettiva bontà di questa procedura, senza compiere decisioni affrettate che potrebbero portare a conclusioni non volute.

La decisione deve essere presa di comune accordo tra il primo intestatario ed il secondo solo infatti accordandosi e vagliando gli aspetti sia positivi che negativi che questa soluzione comporta si potrà godere serenamente di questo passaggio senza dubbi o ripensamenti.

Una volta compiuta la procedura e pagato la somma necessario l’unico proprietario rimasto può usufruire dell’auto su cui precedentemente era co-intestatario con una seconda persona.