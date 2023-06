Mentre le vendite di camion elettrici di peso superiore alle 16 tonnellate sono ancora molto limitate a livello mondiale, soprattutto perché la loro autonomia è considerata troppo limitata per le lunghe distanze, le vendite in Europa stanno iniziando a decollare.

Secondo i dati relativi al primo trimestre del 2023, in questo periodo sono stati immatricolati in Europa 600 camion elettrici di peso pari o superiore a 16 tonnellate, un numero quattro volte superiore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

I camion elettrici sono sempre più diffusi in Europa: caratteristiche e dettagli

Tuttavia, se si confrontano questi dati con quelli relativi alle immatricolazioni complessive di autocarri di peso superiore a 16 tonnellate nello stesso periodo, si tratta di un numero molto ridotto. Infatti, nel primo trimestre di quest’anno sono state vendute 86.455 unità, con un aumento del 19,4% rispetto al 2022.

Ovviamente, ci sono grandi disparità geografiche, poiché, come per le auto elettriche, i camion elettrici sono venduti nei Paesi con un’alta densità di punti di ricarica. La Germania (circa la metà di tutte le immatricolazioni), la Francia e i Paesi Bassi sono i Paesi in cui sono più diffusi.

Volvo Trucks è in pole position per le immatricolazioni di autocarri elettrici in Europa, con il produttore svedese che raggiungerà una quota di mercato del 50% nel primo trimestre del 2023. Si tratta di un aumento significativo rispetto alla quota di mercato totale dello scorso anno (32%), grazie soprattutto a un catalogo in crescita e a diversi modelli all’avanguardia tecnologica nel settore.

Il diesel va ancora forte

Come si può vedere, il diesel ha ancora un futuro brillante davanti a sé, soprattutto perché le vendite di autocarri alimentati con carburanti alternativi, come il gas naturale, il GPL, i biocarburanti e l’etanolo, sono diminuite nel 2022, rappresentando il 2,8% del mercato totale (rispetto al 3,6% del 2021).

Volvo Trucks è attualmente il leader nel campo dei mezzi pesanti 100% elettrici, ma Mercedes si appresta ad arrivare in forze il prossimo anno con un nuovo camion elettrico dalle caratteristiche interessanti. Anche Renault Trucks offrirà una gamma più ampia, mentre Tesla non ha ancora aperto gli ordini per il suo Semi in Europa.

Il costruttore americano ha appena iniziato a consegnare i primi esemplari negli Stati Uniti e, per il momento, il feedback dei primi clienti è piuttosto “opaco”, dato che, come PepsiCo, il primo cliente del Tesla Semi, i camion vengono utilizzati su brevi distanze e senza essere completamente carichi, anche se Elon Musk ha promesso più di 800 km con una singola carica.

