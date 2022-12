Dovete effettuare il passaggio di proprietà dell'auto ma non sapete come procedere? Vi spieghiamo tutto ciò che dovete sapere.

Non sapete dove fare il passaggio di proprietà dell’auto? Ebbene, è possibile farlo in diversi modi. Farlo a distanza è probabilmente il modo più comodo in assoluto, ma è necessario rispettare alcuni requisiti specifici e conoscere alcune informazioni basilari.

In questo articolo vi spiegheremo tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Dove fare il passaggio di proprietà dell’auto?

Generalmente, per fare il passaggio di proprietà ci si deve rivolgere a un’agenzia di pratica auto, alla Motorizzazione Civile o all’ACI. Dovrete portare con voi i seguenti documenti:

Atto di vendita

Fotocopia carta d’identità e codice fiscale (acquirente e venditore)

Focotopia libretto di circolazione e certificato di proprietà

Il passaggio deve essere fatto entro sessanta giorni. Tuttavia, è possibile anche effettuare il passaggio di proprietà a distanza.

Come fare il passaggio di proprietà a distanza

In questo caso si tratta di delegare una terza persona che si occupi del procedimento per voi, ma dovrete:

Mandare il delegato al PRA o agenzia pratiche auto

Compilare il modulo con dati anagrafici (acquirente, delegato e targa del veicolo)

Scaricare modello 2120 dell’ACI

Potete anche delegare il venditore stesso e pagare a distanza con bonifico bancario, e i documenti che serviranno sono:

Fotocopia carta d’identità

Atto di vendita

Fotocopia libretto circolazione

Certificato di proprietà

E per i ciclomotori?

In questo caso, il venditore presenterà il libretto di circolazione e l’acquirente il modulo TT2118, scaricabile online. Il costo è di 56 euro, ovvero 13,58 bollettino 121012, 10,20 euro bollettino 9001 e 32 euro bollettino 4028.

Fatto ciò, ricordatevi di procedere immediatamente con l’assicurazione, altrimenti il veicolo non potrà circolare.

LEGGI ANCHE: