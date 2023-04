Ecco tutti i modelli straordinari posseduti e guidati da lui. Il Cavallino Rampante è presente in garage!

Curiosi di scoprire le auto di Eric Clapton? Eric Patrick Clapton è nato il 30 marzo 1945 a Ripley, nel Surrey, in Inghilterra. È un cantante e cantautore inglese, nonché uno dei chitarristi più importanti e influenti di tutti i tempi.

Clapton è stato influenzato dalla musica blues fin dalla più tenera età e il giorno del suo 13° compleanno gli fu regalata una chitarra Hoyer. Si esercitava per lunghe ore e le registrava con il suo registratore portatile Grundig a bobine.

Le straordinarie auto di Eric Clapton: Porsche, Ferrari e molto altro in garage

Ferrari SP12 EC

Questa vettura unica è stata realizzata per Eric Clapton dal Centro Stile Ferrari in collaborazione con Pininfarina e gli ingegneri di Maranello. Ha un motore V8 aspirato da 4,5 litri in grado di erogare 562 CV a 9000 giri/min. Ha un cambio sequenziale a sette rapporti. Il suo prezzo è di 4,7 milioni di dollari.

Ferrari Daytona

La Ferrari Daytona, o ufficialmente la Ferrari 365 GTB/4, ha un motore V12 da 4,4 L in grado di erogare una potenza di 347 CV a 7500 giri/min e una coppia massima di 431 N⋅m a 5500 giri/min. Il costo originale di questa vettura era di 19.500 dollari. Ma è stata venduta all’asta per 2.550.000 dollari.

Ferrari 575M Maranello

La Ferrari ha prodotto quest’auto. Il motore V12 anteriore da 5,7 litri ad aspirazione naturale montato longitudinalmente produce 508 CV. Questo modello ha attualmente un valore di circa 217.890 dollari.

Ferrari 360 Spider

Questa Ferrari è una coupé a due posti. È alimentata da un motore centrale V8 da 3,6 litri che produce 400 CV a 8.500 giri/min e 275 lb-ft di coppia a 4.750 giri/min. Questo motore è abbinato a un cambio manuale a sei marce o a un cambio manuale automatizzato F1 con paddle al volante. Il prezzo è di 172.900 dollari.

Ferrari 599 GTB Fiorano

Questa Ferrari è dotata di un motore V12 da 6.0L in grado di produrre una potenza massima di 739 CV e 513 lb-ft di coppia. Questa vettura è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e può raggiungere una velocità massima di 202 km/h. Costa 310.000 dollari.

Porsche Cayenne Turbo

Questo è l’unico SUV che troverete nel suo garage. Si tratta della prima auto con variante offroad e della prima auto a quattro porte prodotta da Porsche. È dotata di un V8 da 4,5 litri con doppia sovralimentazione. È in grado di sprintare da 0 a 62 miglia orarie in 5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 171 miglia orarie. Costa 88.900 dollari.

Ferrari 512BB

Leonardo Fioravanti è l’uomo che ha progettato quest’auto, che è stata la prima vettura di una serie di Ferrari a utilizzare un motore flat-12 montato in posizione centrale. Eric Clapton era così appassionato di quest’auto che ne comprò tre.

Pickup Chevrolet Advance-Design del 1949

Questo camion è stato lanciato nel 1947 e dismesso nel 1955. Eric fece modificare il suo pickup. “Roy Brizio Hot Rod Shop” è l’officina a cui lo mandò per le modifiche e gli apportarono diverse modifiche, come il taglio della capote, lo spostamento in avanti e la piegatura dei parafanghi anteriori, la verniciatura e molte altre.

1949 Ford Coupe Hot Rod

Quest’auto è popolarmente chiamata Shoebox Ford ed è equipaggiata con un motore V8 Flathead da 3,9 litri. È in grado di generare una potenza massima di 100 cavalli. Clapton ha fatto restaurare quest’auto.

Ford Victoria Hot Rod del 1932

Edsel Ford è il progettista di questo veicolo. La Ford Victoria del 1932 ha un motore Rousch V8. Clapton l’ha fatta restaurare, riportandola alle condizioni originali di funzionamento, da Roy Brizio Hot Rod Shop. Quest’auto produce una potenza massima di 65 cavalli e può raggiungere una velocità massima di 76 miglia orarie.

