La collezione di auto di Ken Block è la più folle al mondo. Tutti gli appassionati di auto lo conoscono bene e conoscono le sue auto Gymkhana e Hoonigan. Kenneth Paul Block, detto anche Ken Block, è stato un pilota di rally professionista americano della Hoonigan Racing Division, precedentemente nota come Monster World Rally Team.

È anche il cofondatore del famoso marchio DC Shoes. Block era il co-proprietario e “Head Hoonigan In Charge” (HHIC) dell’azienda prima della sua morte. Ken Block aveva un patrimonio netto stimato di 240 milioni di dollari, una cifra davvero folle. Ecco quindi alcune delle auto più belle del garage di Ken Block.

Le auto di Ken Block: la collezione del 2023

Ford Fiesta 2011

La Ford Fiesta del 2011 è una delle auto più folli della collezione di Ken Block. Questo veicolo è apparso in tre video di Gymkhana ed è diventato famoso in tutto il mondo. Questa Ford Fiesta del 2011 è alimentata da un motore Dura-tech da 2,0 litri in grado di generare una potenza di 600 cavalli e di andare da 0 a 100 in soli 2,4 secondi.

2015 Ford Fiesta ST RX

Passiamo alla prossima Ford Fiesta, l’edizione 2015. Anche questa potente utilitaria è uguale a quella del 2011, ma questa volta può andare da 0 a 100 in 0,2 secondi in meno rispetto all’edizione del 2011. Il motore è lo stesso 4 cilindri in linea da 2,0 litri con turbocompressore. Questa bestia è stata inizialmente progettata e realizzata da M-Power.

2006 Subaru WRX STI

La collezione di auto di Ken Block è diventata folle grazie a questa Subaru. Questa non è solo una Subaru WRX STI casuale. Questa bella e selvaggia bestia ha un potente motore a quattro cilindri piatti che è in grado di produrre 566 cavalli.

1965 Ford Mustang RTR V1

Questa è la macchina che Ken Block ha sempre voluto nella sua lista di auto. Questa Mustang selvaggia è apparsa nella settima edizione della Gymkhana con una potenza di 845 cavalli e una potenza di 720 libbre. Lo speciale motore a sei marce V-Eight rende questa bestia ancora più bella e veloce come l’inferno.

Ford Mustang Hoonicorn RTR V2

Non solo una Ford Mustang Hoonicorn RTR, ma Ken Block ne ha due nel suo garage. Questa incredibile bestia può produrre una potenza fino a 1400 cavalli e 1250 libbre-piedi di coppia, una potenza strabiliante e folle. Questa volta sono stati montati due turbocompressori nel suo leggendario motore a otto cilindri a V.

Focus RS RX #43

La Focus è la migliore utilitaria di tutti i tempi e quando si ha questa bestia con l’edizione RS RS e di proprietà di Ken Block, allora sarà super sorprendente e potente. La Focus RS RX #43 è in grado di produrre 447kw di potenza dal suo motore a quattro cilindri in linea da 2.0L con turbocompressore.

Questa bestia è incredibilmente veloce e potente. È apparsa nella Gymkhana Nine e Ten ed è diventata la hatchback più virale.

Ford Fiesta ST HFHV

Questa è la straordinaria hatch ibrida della collezione di auto di Ken Block. Il significato di HFHV è – Hybrid Function Hoon Vehicle. Questa bestia può erogare 350 cavalli e 515 libbre-piedi di coppia. L’incredibile e selvaggia hatchback può andare da 0 a 100 in soli 2,3 secondi, il che è davvero veloce e folle.

1991 Ford Escort RS Cosworth WRC

La Cossie V2 è la migliore auto del 1991 nella collezione di auto di Ken Block con un potente motore a quattro cilindri in linea da 2.0L con turbocompressore, in grado di generare 645 cavalli e 527 libbre di coppia. Questa straordinaria Cossie V2 è apparsa nella Gymkhana Ten ed è diventata una delle auto più amate di sempre.

Ford “Hoonitruck” del 1977

Ultimo, ma non meno importante, questo è il veicolo più cool, potente e folle della collezione di auto di Ken Block. Il Ford F150 del 1977 è dotato di un motore a sei cilindri Twin-Turbo da 3,5 litri in grado di sviluppare una potenza di 914 cavalli e una coppia di 702 libbre. Si tratta quindi del miglior veicolo in assoluto nella collezione di auto di Ken.

Audi S1 E-Tron Quattro

Uno dei veicoli più folli della collezione di auto di Ken Block è l’Audi S1 E-Tron Quattro. Si tratta di un veicolo completamente elettrico a trazione integrale con unità di potenza pazzesche. L’asse anteriore e quello posteriore sono alimentati ciascuno da un’unità motore-generatore (MGU), proveniente dal mondo del motorsport.

Entrambe le unità pesano 55 kg ciascuna, compresa la trasmissione. Ogni MGU sviluppa 250 kW di potenza e 320 Nm di coppia. Il risultato è una potenza totale di 500 kW e 640 Nm di coppia.

LEGGI ANCHE: