Le auto di Soulja Boy sono impressionanti. DeAndre Cortez Way (nato il 28 luglio 1990), noto professionalmente come Soulja Boy, è un rapper e produttore discografico americano. Soulja si è fatto conoscere nel 2007 dopo che il suo singolo “Crank That” è arrivato alla posizione numero 1 della classifica Billboard Hot 100.

Nel 2010 Forbes lo ha inserito nella lista degli artisti più pagati. Il rapper guadagna oltre 3 milioni di dollari all’anno e ha un patrimonio netto stimato di 40 milioni di dollari. Vediamo quali sono le auto che il rapper Soulja Boy ha nella sua incredibile collezione di auto.

Le auto di Soulja Boy: ecco cosa guida

Bugatti Chiron

La prossima è la bestia più cattiva, proveniente da uno dei marchi più rispettati del settore. La Bugatti Chiron ha un design meraviglioso e offre una magnifica esperienza di guida. La Chiron, con le sue specifiche ridicole e le sue prestazioni assurde, è un tipo di macchina che è stata realizzata solo in un decennio.

La Chiron monta un motore W16 quad-turbo da 8,0 litri, messo a punto per erogare una potenza pazzesca di 1.577 CV e 1.180 lb-ft di coppia. L’auto può accelerare da 0 a 100 miglia orarie in un tempo pazzesco di 2,5 secondi e può percorrere un quarto di miglio in 9,1 secondi.

Rolls-Royce Cullinan

Il rapper Soulja Boy ha una Rolls-Royce Cullinan completamente bianca nella sua costosa collezione di auto. La Cullinan offre il massimo del lusso e delle prestazioni della Rolls all’interno di un SUV. La Rolls presenta un design elegante combinato con un abitacolo ricco di elementi costosi.

La Rols-Royce ha offerto il meglio della sua maestria e ha presentato un risultato magnifico. La Cullinan monta un potente cuore V12 da 6,7 litri che eroga 563 CV di potenza.

Lamborghini Urus

Segue la Lamborghini Urus che Soulja Boy ha inserito nella sua costosa collezione di auto. La Urus è il tentativo di offrire le migliori prestazioni e il miglior atletismo di guida all’interno di una Lamborghini ad alta cilindrata. La Urus ha un design esterno straordinario e offre le migliori prestazioni della categoria grazie al suo motore turbo.

Il SUV monta un motore V8 biturbo da 4.0L che eroga oltre 637 CV di magnifica potenza. In combinazione con prestazioni da brivido, l’accelerazione a razzo fino a 60 miglia orarie in soli 3,3 secondi.

McLaren GT

Soulja Boy ha anche una McLaren GT nella sua costosa collezione di auto. La Grand Tourer di Mclaren ha un design elegante e audace e offre prestazioni entusiasmanti. La GT offre un design aerodinamico e un abitacolo sportivo che soddisfa ogni tipo di emozione.

La Grand Tourer di Mclaren offre un’atmosfera molto drammatica grazie al suo aspetto e alla sua guida lussuosa e confortevole. La GT offre il migliore e più potente motore V8 che garantisce un’esperienza di guida indulgente e una guida atletica.

Bentley Continental GT

Soulja Boy ha una costosa Bentley Continental GT nella sua incredibile collezione di auto. La Continental GT presenta un design di alta qualità unito a un abitacolo ricco e offre un’esperienza di guida deliziosa. La Continental monta un potente motore V8 che eroga ben 543 CV di potenza.

Abbinato a un abitacolo estremamente ricco e dotato di tecnologie avanzate, l’abitacolo di lusso offre un comfort quasi assoluto. La Continental GT, con il suo design personalizzato, offre l’esperienza di guida suprema per cui la casa automobilistica britannica è nota.

