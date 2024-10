Torino è stato meta nel fine settimana del 14-15 settembre dell’edizione 2024 del Salone dell’Auto vetrina per case blasonate ma anche per nuove realtà di presentare i propri progetti che vedranno il lancio nel prossimo futuro. E’ questo il caso dell’azienda City Transformers che ha mostrato la CT-02.

City Transformer CT-02: una biposto dalle dimensioni variabili

Il mondo delle auto da città sta per essere stravolto dall‘azienda israeliana City Transformer che ha realizzato la nuova CT-02 seconda versione della urban car elettrica, al momento ancora in veste prototipale.

Il punto di forza di quest’auto è che può avere dimensioni diverse, a seconda del bisogno dell’utente, può essere larga come una macchina o corta come una moto per facilitarne il parcheggio.

La larghezza può infatti essere di 1 metro in modalità City e di 1,40 metri in modalità Performance. A cambiare è anche la velocità massima. In veste cittadina raggiunge i 40 km/h ed in modalità corsaiola i 90 km/h.

Il powertrain è elettrico, come ci si aspetta da un veicolo così avanguardistico e l’autonomia della batteria è di 180 km.

Già in vendita in due versioni

Questa micro auto è già in vendita, preordinabile sul sito ufficiale dell’azienda costruttrice. Per poter entrare a far parte della lista degli acquirenti è sufficiente pagare la caparra di 150 euro, totalmente rimborsabile.

Il prezzo finale dell’auto sarà di 16.000 euro e le consegne non avverranno prima del 2026. Vi saranno due versioni disponibili, a seconda degli usi, quella passeggeri e la cargo con ampio spazio di carico.

Un qualcosa di mai visto prima ma che traccia un segno per quella che sarà destinata ad essere la mobilità cittadina del prossimo futuro: agile, scattante, facile da guidare ed ecologica.