BMW i5: i motori disponibili nel dettaglio

Alcuni produttori, come Bentley e la sua prossima Continental ibrida plug-in, non vedono di buon occhio i tentativi dei paparazzi di scattare foto e video dei loro futuri modelli nel bel mezzo dei test invernali su strade pubbliche, anche se si trovano nel nord della Svezia.

Ma nessuna manovra evasiva o Bentayga fa da scudo a BMW, che non solo pubblica gli scatti della sua i5, l’imminente versione elettrica della sua nuova generazione di Serie 5, ma la mette anche in scena in un video con i suoi ingegneri.

BMW i5: motori e batteria nel dettaglio

E visto che ne stiamo parlando, è molto probabile che la gamma della i5, almeno inizialmente, ricalchi completamente quella della sua sorellina, attualmente disponibile in tre versioni. Il modello base dovrebbe quindi basarsi sulla eDrive35, una vettura a trazione posteriore da 286 CV e 400 Nm alimentata da una batteria da 66 kWh con un’autonomia dichiarata fino a 483 km.

Segue la eDrive40 di fascia media, che invia 340 CV e 430 Nm alle ruote posteriori con una batteria da 80,7 kWh che garantisce fino a 589 km con una carica WLTP. Infine, il top di gamma è rappresentato dalla M50, che utilizza la batteria della eDrive40 ma per alimentare un motore per asse sviluppando un totale di 544 CV e 795 Nm inviati a tutte e quattro le ruote su una distanza massima di 519 km.

La BMW M5 diventa ibrida plug-in

Utilizzando l’architettura modulare CLAR presente in tutti i modelli attuali tranne la Serie 1, la X1, la Serie 2 Gran Coupé e la Serie 2 Active Tourer, questa Serie 5 sarà l’ultima BMW ad essere messa in vendita prima che il marchio dell’elica passi alla terza fase della sua transizione elettrica nel 2025, denominata “Neue Klasse”, con una nuova generazione di propulsori, un miglioramento della catena di produzione in termini di sviluppo sostenibile e una nuova piattaforma software che promette “un’esperienza utente unica”.

