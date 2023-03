La BMW Serie 3 restyling introduce alcune novità molto interessanti. Se siete bravi a fare i calcoli, avrete già stimato che il costruttore di Monaco di Baviera ha venduto quasi mezzo milione di unità del suo numero fortunato lo scorso anno (491.751… di cui 431.564 berline). Si tratta di una cifra quasi cinque volte superiore alla produzione annuale di Jaguar!

BMW Serie 3 restyling: caratteristiche, design, motori e prestazioni

Niente più cambi meccanici

È facile capire che a Monaco di Baviera ci si preoccupa sempre di ritoccare questo best-seller, anche se, per una volta, la trasformazione di questa settima generazione lanciata nel 2019 è più pesante del solito. Innanzitutto, la carrozzeria ha subito un lifting. La maggior parte delle modifiche riguarda la parte anteriore (griglia, paraurti, fari con una nuova firma luminosa), mentre la parte posteriore presenta un nuovo paraurti. Ma c’è anche una sorpresa.

Per evitare che la Serie 3 diventi obsoleta rispetto alle ultime BMW e per evitare che appaia datata rispetto alla Mercedes Classe C, rinnovata solo due anni fa, riceve un nuovo abitacolo. “Auf Wiedersehen” la calotta dei contatori e, in modo del tutto simbolico, la console centrale inclinata verso il guidatore.

Al suo posto, l’auto bavarese ha adottato il principio dei due schermi leggermente curvi affiancati, utilizzato per la prima volta nel grande SUV elettrico iX. Questi due grandi televisori (12,3 pollici per il contatore digitale e 14,9 pollici per il touch screen centrale) forniscono innegabilmente l’effetto novità desiderato, senza interrompere la routine del guidatore abituale.

Naturalmente, i numerosi menu sullo schermo centrale (con scorrimento da una pagina all’altra in stile smartphone) richiedono un po’ di tempo per abituarsi. Al contrario, è ancora possibile utilizzare il buon vecchio volante iDrive sulla console centrale.

L’altro cambiamento a bordo è l’abbandono della leva del cambio a favore di un pulsante a impulsi, a conferma del fatto che la Serie 3 ha definitivamente abbandonato il cambio meccanico. Fortunatamente, la reputazione di BMW come produttore di motori è rispettata con un’ampia gamma di motori a benzina, diesel e ibridi plug-in.

Proposta di base nella gamma plug-in, la 320e è più che soddisfacente. La combinazione di motore a combustione e motore elettrico integrata nel cambio automatico a 8 rapporti non solo è perfetta, ma è anche efficiente.

Motori e prestazioni

In termini di prestazioni, questa berlina non rimane indietro su strada, pur essendo ragionevole alla pompa. Con una media di 7,1 l/100 km una volta scaricata la batteria, non cade nella trappola della golosità di molte ibride plug-in. Tuttavia, BMW non ha corretto tutto con questo lifting. Punto primo: la 320e mantiene la stessa batteria (12 kWh) di prima, e non guadagna nulla in termini di autonomia elettrica, non certo ridicola, ma ben lontana dalla Mercedes C 300 e e dai suoi 80 km in autostrada, una buona prestazione da mettere anche in conto di una batteria due volte più grande (25,2 kWh) e… più di 2 tonnellate sulla bilancia.

