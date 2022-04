BMW Serie 7 Plug-In Hybrid: l’altra limousine elettrificata

In concomitanza con la presentazione della nuova BMW i7 elettrica, il marchio di Monaco ha lanciato la sua Serie 7 Plug-In Hybrid. Ci sono precisamente due versioni, e la base del motore differisce dalla Serie 5 PHEV.

Il design non è diverso da quello della BMW i7, tranne che la griglia completa è sostituita da un frontale aperto.

Questo è dovuto alla necessità di raffreddare il potente motore a combustione che guida l’auto. Vale la pena notare che ha una griglia decisamente eccessiva e luci molto affusolate.

Motori della BMW Serie 7 Plug-In Hybrid

La BMW Serie 7 Plug-In Hybrid è un’auto ibrida, mentre la sua sorellina si accontenta di un motore a quattro cilindri da 2,0 litri come base termica per il suo powertrain.

Per la Serie 7, tuttavia, BMW ha scelto il grande, e il motore 6 cilindri in linea fornisce la maggior parte della potenza.

Per la versione 750e xDrive, BMW non ha spinto le caratteristiche del motore a combustione. Tuttavia, con l’aggiunta di un motore elettrico da 145 kW, offre 360 kW, o 490 cavalli, di potenza. Questa versione offre anche 700 Nm di coppia.

Nella più sportiva M760e xDrive, il motore a combustione è lo stesso, ma guadagna 70 cavalli.

La potenza totale è di 420 kW o 571 cavalli. La coppia combinata è di 800 Nm, con un tempo da 0 a 100 km/h di 4,3 secondi. Con la 750e, ci vogliono 4,9 secondi per andare da 0 a 100 km/h. Entrambi offrono quattro ruote motrici tramite una trasmissione Steptronic a otto velocità.

Batteria e autonomia della berlina BMW PHEV

La capacità della batteria della Serie 7 PHEV non è nota. Tuttavia, BMW promette una gamma molto buona per entrambe le versioni. Per la 750e, il ciclo WLTP annuncia fino a 89 chilometri con una sola carica, in modalità completamente elettrica. La BMW M760e può percorrere fino a 84 chilometri con energia elettrica, secondo lo stesso ciclo.

Per il ciclo di consumo combinato, BMW dichiara tra 1,0 e 1,1 l/100 km per la 750e. La versione più efficiente può raggiungere un consumo medio di 1,2 l/100 km secondo questo ciclo. Naturalmente, il consumo effettivo di carburante di un ibrido plug-in è molto al di sopra di questi standard.