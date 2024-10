La BMW Skytop V8 Roadster unisce eleganza e potenza in un'edizione limitata da sogno

Un capolavoro di design automobilistico

La BMW Skytop V8 Roadster ha fatto il suo debutto al concorso d’eleganza di Villa d’Este, dove ha catturato l’attenzione di appassionati e critici. Questo modello unico, concepito per esaltare la bellezza del lungolago di Como, rappresenta una fusione perfetta tra stile classico e innovazione moderna. La sua linea elegante e il design biposto scoperto la rendono un’auto da sogno per chi cerca un’esperienza di guida senza pari.

Prestazioni da urlo

Basata sulla potente M8, la Skytop V8 Roadster non è solo un gioiello estetico, ma anche un concentrato di tecnologia e prestazioni. Sotto il cofano si trova un 4.4 V8 biturbo da 625 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi. La trazione integrale e il cambio automatico a otto rapporti garantiscono una guida fluida e reattiva, rendendo ogni viaggio un’esperienza indimenticabile. La verniciatura argentata, abbinata ai cerchi “a turbina” da 21”, conferisce un tocco di classe e sportività.

Edizione limitata e successo immediato

Nonostante fosse presentata come un esemplare unico, l’interesse suscitato dalla Skytop V8 Roadster ha portato BMW a decidere di produrre una serie limitata di soli 50 esemplari. Tutti i modelli sono già stati venduti, segno che la domanda per questa auto esclusiva è altissima. Il prezzo di partenza è di almeno 400.000 euro, un investimento che riflette la qualità e l’esclusività di questo veicolo. Gli interni, sebbene derivati dalla M8, sono arricchiti con pelli pregiate, offrendo un comfort senza pari per i passeggeri.