La BMW X4 M del 2023 vi sembra un SUV o una berlina sportiva? Il suo stile è certamente sportivo, con la linea del tetto fastback e i parafanghi sporgenti, ma la sua posizione di seduta alta la rende un SUV: è basata sul SUV X3, più squadrato e dall’aspetto più convenzionale, dopotutto.

Le prestazioni della X4 M sono da auto sportiva. Ci si può aspettare prestazioni esplosive dal favoloso sei cilindri in linea turbocompresso, che raggiunge i 503 cavalli in versione Competition.

BMW X4 M 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, prezzo e uscita

Le novità

Dopo una profonda rinfrescata per l’anno modello 2022, BMW non ha apportato modifiche alla X4 M e alla X4 M Competition per il 2023.

Motore, trasmissione e prestazioni

Entrambi i modelli sono dotati di un sei cilindri in linea turbocompresso, trazione integrale di serie e cambio automatico a otto rapporti. Il motore della X4 M produce 473 cavalli, ma il modello Competition arriva a 503 cavalli.

Interni, comfort e carico

Elegante e sportivo, l’abitacolo della X4 M è realizzato con materiali di alta qualità, il suo layout è incentrato sul guidatore ed è facile trovare la giusta posizione di seduta. Di serie sono disponibili numerose dotazioni di lusso, tra cui i sedili anteriori regolabili elettricamente a 14 vie, i rivestimenti in pelle, il portellone posteriore elettrico, il climatizzatore automatico bi-zona, l’illuminazione ambientale interna, i sedili anteriori riscaldabili e il tetto apribile panoramico.

La linea del tetto inclinata non invade lo spazio dei passeggeri posteriori come ci si aspettava, e la maggior parte dei passeggeri di altezza media troverà il sedile posteriore molto comodo. Lo spazio di carico è più limitato rispetto alla X3 M, ma siamo comunque riusciti a sistemare otto valigie a mano dietro il sedile posteriore e un totale di 18 con i sedili posteriori ripiegati.

Prezzo della BMW X4 M

La versione competition parte da 119.000 euro.

LEGGI ANCHE: