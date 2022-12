BMW XM 2023: prezzo, uscita, interni, dimensioni

Quando sarà in vendita nel 2023, la BMW XM sarà il SUV di punta e più performante di BMW. Più ancora del suo propulsore ibrido ad alta potenza e degli interni lussuosi, è lo stile della XM a catturare la nostra attenzione.

A differenza di tutte le altre auto M, la XM non si basa su un modello BMW standard: è la prima auto specifica M dalla leggendaria M1 della fine degli anni Settanta. I potenti si rallegrino: è in arrivo un modello XM Label Red ancora più potente.

BMW XM 2023: novità, interni e caratteristiche

Il primo ibrido plug-in autonomo di BMW M

Piattaforma PHEV unica nel suo genere

Motore V-8 biturbo da 4,4 litri

Motore elettrico integrato nel cambio automatico a 8 velocità

BMW XM Label Red ad alte prestazioni con una cosmesi esclusiva

Ricarica in corrente alternata fino a 7,4 kW

Modalità di guida ibrida, elettrica ed eControl

Modalità 4WD Sport del sistema M xDrive

Le sospensioni adattive M Professional di BMW sono di serie

Stabilizzazione antirollio a 48V

Prima apparizione in assoluto del sistema di sterzo posteriore Integral Active Steering di BMW

Versione specifica M di iDrive 8

Colonna sonora elettrica BMW IconicSounds

Cerchi M da 23 pollici di serie con cerchi da 22 pollici disponibili

L’auto è ibrida?

Le intenzioni elettriche di BMW non sono un segreto. Parte del significato della XM è che sarà il primo veicolo M ibrido plug-in. Il gruppo propulsore combina un motore elettrico con un nuovo V-8 biturbo da 4,4 litri che sviluppa 483 CV. Un motore elettrico, alimentato da una batteria da 29,5 kWh con 25,7 kWh utilizzabili, è integrato con il cambio automatico a otto rapporti e produce 194 CV.

La potenza complessiva ammonta a 644 CV. BMW dichiara che l’accelerazione da 0 a 100 km/h dovrebbe avvenire in 4,1 secondi, anche se scommettiamo che questa cifra scenderà durante i test.

Come per le altre auto tedesche ad alte prestazioni, la velocità massima è di 249 km/h, ma il pacchetto M Driver’s consente di raggiungere una velocità massima di 270 km/h. Tuttavia, anche con questa attenzione alle prestazioni, la XM sfrutterà la sua configurazione ibrida per una guida sostenibile; offrirà circa 48 km di autonomia completamente elettrica.

È stata annunciata anche la XM Label Red, una versione ancora più performante di questo SUV con 735 CV. Vernici, cerchi, rivestimenti interni e tocchi esterni speciali la distingueranno dalla XM standard.

Gli interni

L’interno della BMW XM è selvaggio come l’esterno, con enormi display digitali e materiali insoliti. BMW afferma che la disposizione dell’abitacolo su due file è pensata per trasmettere una sensazione da “rockstar”: sul palco nella fila anteriore orientata al guidatore, dietro le quinte nella seconda fila intima e confortevole.

I materiali della XM di serie sono più ordinari di quelli utilizzati nella concept car, anche se sono comunque molto belli. Tra i punti salienti c’è quella che BMW chiama pelle Vintage Coffee Merino per rivestire le sezioni superiori del cruscotto e dei pannelli delle portiere. Utilizzando la pelle Nappa, il materiale ha un aspetto invecchiato per un interno che dovrebbe distinguersi dagli abitacoli di altre auto di lusso. La XM utilizza una disposizione a due file e cinque passeggeri, mentre la funzionalità a tre file è riservata alla X7 di dimensioni simili.

Altri tocchi di stile sono la trapuntatura a diamante, il rivestimento del padiglione in Alcantara testurizzato con 100 LED incorporati e l’illuminazione interna dinamica per le telefonate o gli avvisi di pre-collisione.

Tecnologia

La BMW XM offre un’ampia superficie digitale. Ogni vettura è dotata di due schermi widescreen, uno davanti al guidatore e uno che funge da touchscreen centrale per l’infotainment. Entrambi sono alloggiati dietro un unico pannello curvo, simile a quello che si vede nel crossover elettrico BMX iX. La XM è dotata della più recente interfaccia utente iDrive 8 di BMW, con indicatori e logo M speciali. Come altre BMW moderne, tra le caratteristiche dovrebbero esserci Apple CarPlay senza fili, più porte USB-C, un head-up display e sistemi audio di fascia alta.

BMW XM: uscita e prezzo

La commercializzazione dovrebbe avvenire nell’aprile 2023. I prezzi partono da € 135.370.

LEGGI ANCHE: