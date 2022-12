Ecco alcune informazioni importanti che vi permetteranno di pagare il bollo in tempo e senza difficoltà.

Dove si paga il bollo auto? Quando scade e cosa si deve sapere in merito? Questa pratica guida vi aiuterà a sapere come effettuare il pagamento in tempo e senza sforzo.

Bollo auto: dove si paga

Il bollo auto si può pagare attraverso la piattaforma PagoPA.

Per farlo, basterà digitare la targa del veicolo, insieme ai dati del proprietario e l’annessa scadenza.

In alcuni casi si può accedere direttamente dall’homebanking della propria banca, ma quest’ultima deve aderire alla piattaforma PagoPA.

Si può pagare anche attraverso sportelli e bancomat, così come attraverso le agenzie pratiche auto con una commissione di circa € 1,87.

Bollo auto: quando si paga?

Se nel 2021 ci sono state delle proroghe a causa della pandemia, quest’anno si torna alle scadenze originarie.

Il bollo si paga quindi entro l’ultimo giorno del mese successivo rispetto a quello della scadenza del mese precedente.

Se ad esempio il bollo auto è stato pagato a settembre 2021, nel 2022 dovrete pagarlo entro il 31 ottobre. Siete quindi obbligati a pagare il bollo attraverso la piattaforma pagoPA.

Tuttavia, alcuni possessori di auto possono usufruire di benefici specifici:

Sconto del 50% per auto ultraventennali

Esenzione totale per auto dedicate al trasporto di disabili

Esenzione per auto elettriche e ibride: rispettivamente cinque anni e tre anni.

Bisogna sapere, però, che ogni regione ha le sue regole specifiche.

Riepilogo scadenze

Segue un riepilogo con le scadenze del 2022:

dicembre 2021: pagamento tra il 1° e il 31 gennaio 2022

gennaio 2022: tra il 1° e il 28 febbraio 2022

febbraio 2022: tra il 1° e il 31 marzo 2022

marzo 2022: tra il 1° e il 30 aprile 2022

aprile 2022: tra il 1° e il 31 maggio 2022

maggio 2022: tra il 1° e il 30 giugno 2022

giugno 2022: tra il 1° e il 31 luglio 2022

luglio 2022: tra il 1° e il 31 agosto 2022

agosto 2022: tra il 1° e il 30 settembre 2022

settembre 2022: tra il 1° e il 31 ottobre 2022

ottobre 2022: tra il 1° e il 30 novembre 2022

novembre 2022: tra il 1° e il 31 dicembre 2022

dicembre 2022: tra il 1° e il 31 gennaio 2023

Per il 2023 le regole dovrebbero essere praticamente le stesse.

LEGGI ANCHE: