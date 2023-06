Presentata nel 2021, la Cadillac Lyriq si presenta all'EPA per annunciare la sua gamma ufficiale.

La Cadillac Lyriq segna l’ingresso del marchio nel segmento dei veicoli elettrici. Si tratta di una svolta importante nella storia del marchio, che utilizza la piattaforma Ultium dedicata ai veicoli elettrici del Gruppo. Il SUV ha ora annunciato la sua gamma ufficiale.

Cadillac Lyriq: autonomia e altre caratteristiche

La Cadillac Lyriq è disponibile in tre livelli di allestimento: Tech, Luxury e Sport, che danno accesso a configurazioni a due o quattro ruote motrici. La prima offre 345 CV, mentre la seconda vanta 507 CV e 610 Nm di coppia. In tutti i casi, una batteria da 102 kWh alimenta le macchine elettriche.

Nella più modesta delle configurazioni meccaniche, il SUV elettrico vanta ora un’autonomia di 312 miglia, che si traduce in 502 km secondo lo standard EPA. L’aggiunta di una macchina Ultium Drive non influisce in modo irragionevole sull’efficienza, poiché il modello a quattro ruote motrici promette 307 miglia, ovvero 493 km. Si tratta di un valore che rientra nella gamma delle stime iniziali del marchio.

Tuttavia, la sacrosanta Tesla Model Y può ancora dormire sui suoi due specchietti: nella versione Long Range, il SUV californiano dichiara 330 miglia (530 km), per un prezzo al dettaglio di 50.490 dollari. A partire da 58.590 dollari, la Cadillac Lyriq entry-level parte da 62.090 dollari se equipaggiata con due motori. La versione definitiva sale a 74.590 dollari…

