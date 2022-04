Camper 2022: info e foto del P696U Pilote

I camper del 2022 sembrano essere una costante e nuova scoperta. Il fabbricante francese Pilote vi dà l’opportunità di esplorare il mondo con il suo profilo P696U della gamma Pacific del marchio, progettato per viaggi a lunga distanza in un comfort notevole.

Fino a 7 persone nel soggiorno

Basato su un Fiat Ducato CSS 2.2 Multijet 140hp (Euro6D) di serie, il motorhome francese ha una dimensione relativamente compatta di 6,99m e una larghezza di 2,30m. Appena entrati nell’abitacolo, il soggiorno a forma di U dimostra la volontà del modello di mettere in primo piano la facilità d’uso e la visibilità. Ciò permette di rimanere in contatto diretto con il panorama e la natura circostante attraverso le sue tre grandi finestre.

La zona giorno della P696U, con la sua illuminazione a LED, può ospitare fino a 7 persone e comprende un generoso tavolo pieghevole con piano scorrevole per un facile spostamento, mentre un supporto articolato può ospitare una TV da 32″.

La cucina

Il blocco cucina svela un lavello in acciaio inossidabile con coperchio, un piano di lavoro apprezzabile, numerose unità di stoccaggio e cassetti (con ammortizzatori di fine corsa). Sono compresi anche un’unità a gas a 2 fuochi, un grande frigorifero da 153 litri e persino una cappa aspirante. Inoltre, il profilo ha un bagno separato da un doppio divisorio dal resto del camper e composto da una grande doccia con spogliatoio integrato e una toilette con una cassetta estraibile su ruote.

Camper 2022: una casa portatile

Non dimentichiamo il letto, rappresentato come standard da un grande letto per due adulti, 160×200 cm. Va notato che un letto supplementare per due persone (anche 160×200 cm) è anche disponibile nel catalogo delle opzioni. Infine, il generoso vano di carico di 1.830 litri, che si abbassa per facilitare il carico e lo scarico accedendovi dall’interno, può accogliere facilmente scooter, canne da pesca e tavole da surf. Il profilo Pilote P696U è venduto a partire da 63.400 euro.

