Morelo Loft Liner: tutte le caratteristiche del camper

Il Loft Liner di Morelo dovrebbe essere considerato con la massima attenzione. E se, invece di quella Ferrari GTC4Lusso che hai sognato per mesi, o quella Lamborghini Huracan, assecondassi un viaggio in famiglia a lunga distanza? Basato su un Iveco Eurocargo e dotato di un motore 6.7 TurboDiesel con fino a 251 CV alle ruote posteriori, il motorhome di Morelo è un vero e proprio traslocatore con i suoi 8,35 m di lunghezza!

Con le sue 7,8 tonnellate di peso ammissibile, il Loft Liner è una vera e propria centrale elettrica, capace di portarvi dall’altra parte del mondo con un comfort e una vita a bordo degni di un palazzo.

Morelo Loft Liner: pavimentazione da abbinare

Il Loft Liner è esteticamente molto elegante all’esterno nonostante le sue notevoli dimensioni, e l’interno è raffinato e ben attrezzato per soddisfare i clienti più esigenti. Il motorhome di lusso, che ha una doppia altezza del pavimento di 420 mm e lucernari multipli, ha due panchine frontali (con sedili ergonomici). Una di quest’ultime è a forma di L, uno spazio confortevole dove i mobili, gli assemblaggi e le finiture sono stati ovviamente curati al massimo.

In termini di stoccaggio, i numerosi armadi di alto livello sparsi in tutto il veicolo sono particolarmente degni di nota. Per una clientela più giovane, tuttavia, consiglieremmo il nuovissimo Hymer Grand Canyon CrossOver.

Bagno del Loft

Il blocco cucina ha un doppio lavello, un vero piano di lavoro, un piano cottura a tre fuochi, un frigorifero con congelatore e cassetti profondi con estensione. Un forno a microonde con funzione grill e aria calda è anche disponibile come opzione. Il liner tedesco ha un’illuminazione a LED, una tenda da sole sul tetto integrata e un vero bagno a soppalco (con toilette separata) come standard.

Quest’ultima comprende una grande doccia con porte in vero vetro, illuminazione d’atmosfera, un lavandino di design e un armadio a specchio.

Sul retro, i futuri proprietari potranno scegliere tra un letto matrimoniale di 163 x 200cm, accessibile da entrambi i lati, letti gemelli (106 x 200cm per ciascuno) o un letto alla francese di 158 x 195cm. Ultimo ma non meno importante, il camper può trasportare diverse biciclette o uno scooter nella sua stiva. Allora, volete ancora una Ferrari o siete pronti a spendere almeno 232.850 € per portare i vostri cari a fare un tour del mondo?