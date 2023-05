Al prossimo Festival of Speed di Goodwood, nel luglio 2023, Caterham presenterà due prototipi elettrici della sua famosa Seven.

Caterham non ha intenzione di smettere di commercializzare la Seven, che sta immaginando una nuova vita in forma elettrica con due prototipi. Questi sono dotati di un telaio Seven di ultima generazione, di una batteria da 50 kWh e di un motore da 240 CV alloggiato nel solito spazio del bagagliaio.

L’obiettivo è quello di eguagliare le prestazioni dell’equivalente a combustione interna, con un tempo da 0 a 100 km/h di 3,4 secondi.

La Caterham Seven diventa elettrica: 240 CV e peso record!

La Caterham Seven elettrica dovrebbe pesare 701 kg, rispetto ai 626 kg della Seven a combustione interna. Ciò la rende l’auto elettrica più leggera al mondo.

Tuttavia, la rete di ricarica a bordo necessaria per consentire la ricarica in corrente continua avrebbe aggiunto peso e occupato spazio sul veicolo. Per questo motivo, i prototipi si affidano a un sistema di ricarica da 150 kW costruito su misura che Caterham utilizzerà in pista quando le auto saranno messe in strada.

Un piccolo ma importante dettaglio: i nuovi modelli sono stati preparati da Swindon Powertrain. L’obiettivo di questa partnership è chiaro: costruire due prototipi di Seven elettriche destinate all’uso in pista. Come sottolinea Bob Laishley, CEO di Caterham, creare un veicolo elettrico in grado di soddisfare le esigenze di un circuito da corsa è “una vera sfida”.

Tuttavia, Laishley è fiducioso che il nuovo modello elettrico manterrà le promesse del marchio e rimarrà fedele ai valori e all’eredità di Caterham. “Stiamo puntando alle basi e alle prestazioni di un’auto che già esiste”, ha dichiarato. Stiamo facendo tutto il possibile per rimanere fedeli al modello iconico”.

La Seven elettrica non sarà in vendita immediatamente. Bob Laishley dice di voler aspettare il momento giusto e di poterne fare un “argomento commerciale”. Dopo la presentazione a Goodwood, i prototipi saranno utilizzati come dimostratori. In breve, per il momento possiamo aspettarci una semplice auto sportiva elettrica, dove l’aspetto principale resta il piacere di guida.

