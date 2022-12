Changan sta guidando la sua offensiva elettrica attraverso nuovi marchi creati in collaborazione con CATL e Huawei.

La nuova Changan Deep Blue S7 si posiziona come un SUV medio-grande con una carrozzeria di 4750/1930/1625 mm e un passo di 2900 mm. La vendita della nuova auto è prevista per il 2023 ed è decisamente interessante. Ecco tutto ciò che sappiamo in merito.

Changan Deep Blue S7: caratteristiche, design, dimensioni, batteria

La Deep Blue S7 fornirà due tipi di potenza di guida: ibrida ad ampio raggio ed elettrica pura. I modelli elettrici puri sono suddivisi in due tipi di motori: 160kW e 190kW. Entrambi i modelli utilizzano batterie ternarie al litio. Il marchio della batteria è lo stesso di SL03, CATL e Zhongxinhang. Per quanto riguarda i pneumatici, vengono utilizzate due misure: 235/55R19 e 255/45R20.

Il modello ibrido plug-in utilizza un motore aspirato da 1,5 litri, nome in codice JL473QJ, con una potenza massima di 70 kW. Il motore di trazione può generare una potenza massima di 175 kW e la batteria utilizza batterie al litio ferro fosfato, anch’esse fornite da Ningde Times e China Innovation Aviation. Tuttavia, la versione a idrogeno con il maggior numero di espedienti non è comparsa nell’elenco delle dichiarazioni, il che potrebbe avere molto a che fare con l’attuale scarsità di stazioni di rifornimento di idrogeno.

Design e prestazioni

Per quanto riguarda l’aspetto, si può notare l’evidente design della famiglia blu scuro. In termini di forma complessiva, eredita lo stile sportivo e alla moda della famiglia Changan blu scuro e, con le dimensioni di un SUV medio e grande, rende l’intero veicolo più imponente.

Il frontale leggermente esagerato e unico lo rende diverso dagli altri modelli di SUV. Alcuni hanno addirittura detto che assomiglia alla “Lamborghini Urus”, anch’essa famosa per la sua personalità e la sua forma unica.

In termini di dettagli, il frontale è integrato con il cofano, mentre le luci diurne e i fari sono disposti separatamente. Inoltre, adotta la maniglia nascosta della porta e il cerchione aerodinamico chiuso che sono “standard” per i veicoli a nuova energia.

Al momento non sono stati resi noti i dati relativi alle prestazioni di accelerazione del veicolo, ma la SL03 blu scuro, con la stessa potenza del motore e un peso a vuoto simile, nella versione puramente elettrica ad alta potenza ha un tempo di accelerazione da zero a cento di 5,9 secondi, mentre la versione ad autonomia estesa è di 7,5 secondi. Anche le prestazioni della S7 Deep Blue dovrebbero essere dello stesso livello.

