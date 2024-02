Che auto guida LeBron James

LeBron James è uno dei più grandi cestisti della storia, il suo palmares è ricco di successi sia personali che di squadra nel corso di una carriera lunga oltre 20 anni e che non ha ancora una fine. In questo articolo vediamo quali sono le auto che nel corso del tempo ha acquistato.

LEGGI ANCHE: Bollo moto, come si calcola senza commettere errori

Le auto di LeBron James

ll garage della guardia proveniente da Akron si apre con una Porsche 918 Spyder un modello in edizione limitata, solo 918 esemplari al mondo, dal valore di 1.400.000 dollari. Il motore V8 accoppiato a due motori elettrici sprigiona una potenza di 887 cavalli.

La seconda auto è una Lamborghini Aventador custom con una livrea ispirata al marchio Nike la macchina ha una potenza di 700 cavalli fornita dal motore V12 aspirato made in Sant’Agata.

LeBron naturalmente non rinuncia al massimo comfort ecco perché come terza vettura si parla della Rolls Royce Phantom. L’esemplare di LeBron ha una storia particolare in quanto è stato il regalo da parte di Shaquille O’Neal per il suo 25° compleanno. Dotata di un V12 aspirato da 6.75 litri di cilindrata ha una potenza di 454 cavalli.

Si resta sempre nell’ambito delle auto di lusso con una Mercedes Maybach 57 S. Anche questa è stata un dono da parte dei Cleveland Cavaliers, prima squadra dove ha giocato da professionista, nonché della sua città natale. Ha un motore V12 Twin-Turbo che sviluppa 604 cavalli.

LEGGI ANCHE: Ford Focus RS – prezzo, cavalli e scheda tecnica

Amante delle Ferrari

James possiede ben 3 auto del Cavallino, una Ferrari 599 GTB Fiorano che si è regalato per il suo 25esimo compleanno. Prodotta in soli 3.500 esemplari ha un motore 6.0 V12 aspirato da 612 cavalli che la fa scattare da 0 a 100 in 3,6 secondi.

Ha anche acquistato una 458 Italia Spider con una vernice personalizzata, la cui tonalità è di un rosso più scuro rispetto al classico rosso Scuderia, i cerchioni sono stati lavorati per garantirgli maggiore comfort. Ha acquistato l’auto nel 2012.

L’ultima rossa è la 430 Spider, antesignana della 458. Non si hanno molte informazioni sull’esemplare del giocatore ma di sicuro l’ha comprata durante i primi anni della sua sfavillante carriera.

Oltre a Ferrari ha una Maybach S650, una Porsche 911 Turbo S cabrio, tre icone americane con la Chevy Camaro SS, l’Hummer H2 e Dodge Challenger SRT 392.

Infine possiede una Kia K900 la berlina di lusso coreana dotata di un motore V8 da 420 cavalli.