Chevrolet Camaro: prezzo e cavalli

La famosa Muscle-Car d’oltreoceano presenta delle novità interessanti, non tanto a livello estetico, dove il modello è cambiato poco nel corso del tempo, quanto sotto il cofano. Infatti è immessa sul mercato una versione totalmente elettrica. Un passo decisamente rivoluzionario per il mondo statunitense, ancora ancorato ai motori V8 a benzina. Scopriamo prezzo e cavalli del Chevrolet Camaro.

Chevrolet Camaro: cavalli e caratteristiche

La Chevrolet Camaro può essere personalizzata esteticamente con nuove tonalità di colori. Per gli amanti della sportività con il pacchetto estetico e non solo ispirato alla più potente ovvero la ZL1. A livello di cambio, sono presenti 6 marce manuale come cambio standard per tutti i modelli che non sono equipaggiati con il pacchetto (1LE).

E’ bene parlare del pacchetto sportivo (1LE) che permette di avere a disposizione una Camaro con cerchi neri da 20 pollici e dettagli nero satinato sulla carrozzeria. Internamente presenta sedili sportivi in pelle marchiati Recaro (solo sui modelli SS). A livello di Performance presenta un impianto di scarico con dual-mode, componenti per il raffreddamento del motore migliorati, differenziale autobloccante ed un diverso assetto a livello di sospensioni.

A livello di motorizzazioni già la base dotata del 4 cilindri da 275 cavalli e il cambio manuale a 6 marce versione perfetta per il mercato europeo ma che sarà disponibile solamente in USA. In Europa è presente solo con l’automatico ad 8 rapporti. Se invece non si hanno problemi con il Superbollo è disponibile la più potente ovvero quella dotata del V8 Small-Block che sviluppa 455 cavalli di potenza.

A disposizione anche una versione full-electric per contrastare la rivale Ford che ha presentato la Mustang Mach-E, un suv 100% elettrico. Ma anche una versione plug-in con un motore elettrico abbinato ai motori “meno nobili” come il quattro ed il sei cilindri.

Il prezzo

Dopo aver scoperto i cavalli, è giunta l’ora di scoprire il prezzo della Chevrolet Camaro. I prezzi e le versioni ovviamente differiscono rispetto al mercato americano dove la Camaro parte da poco più di 47.950 euro ed è presente nella variante meno potente dotata del 4 cilindri a differenza del mercato europeo dove risulta assente.

Ecco di seguito il listino della Chevrolet Camaro Sport:

2.0, 275 CV, 47.950 €

2.0, 275 CV, Aut, 49.950 €

V8

6.2 V8, 455 CV, 61.560 €

