Con una carrozzeria classica e una allungata, oltre a 5 o 7 posti, la Citroen Berlingo è un’amica delle famiglie. Nel catalogo dal 2018, l’attuale generazione ha assunto un po’ l’aria di un crossover per offrire uno stile tutto suo.

Citroen Berlingo: caratteristiche, design, motori, dimensioni e allestimenti

L’aspetto e le dimensioni

La Berlingo non è più solo un’auto giocattolo. Ha un carattere molto specifico, proprio come il suo cugino tecnico, il Peugeot Rifter. Pur appartenendo allo stesso gruppo, i loro stili sono diversi. Mentre la Peugeot opta per un frontale piuttosto incisivo, la Citroën mantiene la morbidezza levigata dei suoi fratelli Chevron.

I fari a due livelli, la griglia superiore cromata, gli airbump e gli inserti colorati nella parte inferiore del paraurti sono elementi comuni a tutti i modelli del produttore.

Gli interni sono simili a quelli del Peugeot Rifter, tranne per il fatto che il Berlingo ha i classici contatori dietro il volante e non rialzati come la controparte del Leone. Dal secondo livello di allestimento viene montato un touch screen da 8 pollici.

Lo spazio a bordo è ampio, con un volume del bagagliaio di 597 dm3 o 850 dm3 nella versione lunga (+35 cm). Come opzione, è possibile aggiungere una terza fila di due sedili per ospitare un totale di sette persone.

Dimensioni

Lunghezza: 4,40 m Larghezza: 1,85 m Altezza: 1,85 m Passo: 2,78 m

I motori

La gamma di motorizzazioni di questo concorrente della Renault Kangoo prevede due motori a benzina 1.2 PureTech a tre cilindri da 110 o 130 CV. Il primo è abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti, mentre il secondo non lascia altra scelta che l’automatico EAT a 8 rapporti.

La gamma diesel è composta esclusivamente da due motori 1.5 BlueHDi a quattro cilindri da 100 e 130 CV. Il meno potente ha un cambio manuale a 5 rapporti, mentre l’unità da 130 CV è abbinata al manuale a 6 rapporti o all’EAT8.

I principali equipaggiamenti della Citroen Berlingo

Il Citroën Berlingo è disponibile in tre livelli di allestimento. La dotazione di serie della Live comprende il riconoscimento dei segnali stradali, il cruise control, il climatizzatore manuale e gli alzacristalli anteriori elettrici.

L’assistenza al parcheggio posteriore, gli alzacristalli posteriori elettrici, gli specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente e il touchscreen da 8 pollici vengono aggiunti sull’allestimento Feel.

Shine completa il pacchetto con assistenza al parcheggio anteriore, telecamera posteriore, head-up display e tre sedili singoli nella seconda fila. L’assistenza al parcheggio laterale e la ricarica wireless per smartphone restano optional.