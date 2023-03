La nuova Citroen C4 X è molto più piacevole da guidare di un SUV: grazie alla buona escursione delle sospensioni consentita dall’altezza da terra di 15,6 cm e agli ammortizzatori idraulici cari al marchio, questa Citroën C4 X accarezza l’asfalto con lo stesso talento della sorella maggiore, senza imporre alcuna “isteria”.

Citroen C4 X: caratteristiche, design, motori e prestazioni

Una berlina molto vivibile

Bisogna essere di cattivo umore per non apprezzare la “zenitudine” che emana questa Citroën C4 X, anche se i sedili anteriori sono meno convincenti. Citroën ha optato per la seconda soluzione, tra offrire fianchi marcati per un buon sostegno laterale e, al contrario, facilitare l’accesso all’auto. E

Coloro che amano il dinamismo preferiranno senza dubbio berline a 5 porte più vivaci – Peugeot 308, Ford Focus, ecc. – Ma quando si parla di chilometraggio rilassato, la Citroën C4 X è una buona scelta, e la variante PureTech 130 è molto ben insonorizzata. La fluidità del cambio automatico EAT8, obbligatorio con questo motore, aumenta la facilità di guida e l’accelerazione consentita dai 131 CV e 230 Nm di coppia è più che sufficiente per sorpassare in tutta sicurezza.

Dimensioni e interni

A queste buone maniere, la Citroen C4 X aggiunge la stessa praticità della sua matrice a 5 porte. È naturale, perché la due volumi di 4,60 m si allunga (di 24 cm) solo per lo sbalzo posteriore e ha un abitacolo identico. Lo spazio non manca né davanti né dietro (grazie al passo di 2,67 m) e gli schienali dei sedili sono inclinati di 27°. C’è spazio ovunque, soprattutto davanti al passeggero, che beneficia di un cassetto intelligente e di un porta tablet che lo tiene occupato durante i lunghi viaggi.

Le finiture non sono critiche e se il piccolo schermo-contatore non è molto attraente, il pannello centrale da 10 pollici, dotato del più recente sistema telematico interno, sembra piuttosto aggiornato.

Ovviamente, la novità della Citroën C4 X è quella di offrire un bagagliaio con una maggiore capacità. Quest’ultimo annuncia 510 dm3, cioè 160 dm3 in più rispetto alla C4 5 porte, cosa che sicuramente verificheremo presto con le nostre misurazioni. Questa capacità può essere ulteriormente migliorata abbattendo i sedili posteriori, anche se il bagagliaio è ovviamente meno pratico nell’uso quotidiano rispetto alla hatchback, così popolare in Europa.

Tuttavia, va detto che il bagagliaio ha un’apertura alta e ampia, che facilita il carico. Infine, il bagagliaio è meno sofisticato e pesante di quello di una hatchback, ma ha il vantaggio di limitare l’aumento di peso: nonostante i 24 cm in più, una Citroën C4 X pesa solo 30 kg in più rispetto alla sua equivalente a 5 porte.

