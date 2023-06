Non sapete come aprire il cofano della Renault Clio? Si tratta di un procedimento semplicissimo. Seguite la nostra pratica guida per sapere cosa fare.

Come aprire il cofano della Renault Clio: guida completa

Innanzitutto, spegnete la macchina ed estraete la scheda.

Sotto il cruscotto, nel lato sinistro, troverete una maniglia. Tiratela verso di voi. Sentirete uno scatto che indicherà l’apertura del cofano.

Adesso scendete dalla macchina e posizionatevi davanti al cofano. Spingete la linguetta situata in alto a sinistra (prendete il logo come punto di riferimento).

Spingetela mentre sollevate il cofano, poi sganciate l’asta di sostegno dal suo supporto (in alto) e fissatela affinché il cofano resti fermo e non si chiuda.

Vi suggeriamo di tenere d’occhio l’asticella. In alcuni casi potrebbe essere sostituita, dato che non garantirebbe la giusta stabilità e il cofano potrebbe chiudersi accidentalmente (quindi ferirvi).

Renault Clio restyling

Come un’eco dei suoi anni in Peugeot, Gilles Vidal, il nuovo direttore dello stile Renault, non ha esitato a convalidare le nuove trovate di questa Renault Clio restyling.

In particolare, le luci diurne a LED verticali nel paraurti e il rimpicciolimento dei fari anteriori. La griglia a spillo e il nuovo logo completano il lifting e conferiscono alla city car francese un aspetto ancora più aggressivo.

Lo stesso principio vale per gli interni, che rimangono invariati e altrettanto seri nella loro costruzione, ma sono decorati in modo diverso a seconda del livello di allestimento e utilizzano materiali più ecologici in alcune aree.

Nella gamma entry-level, la strumentazione di bordo è limitata a 7 pollici, così come il sistema multimediale, mentre queste due interfacce passano a 10 e 9,3 pollici nei livelli di allestimento più elevati.

