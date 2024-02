I venditori di auto attuano strategie per rendere le macchine più datate appetibili ai clienti che fidandosi delle loro parole comprano auto in realtà vecchie e usurate. Analizziamo in questo articolo le auto schilometrate, una delle truffe più in voga in Italia.

Auto schilometrate, cosa sono? Ecco come controllare

Le auto schilometrate sono auto solitamente usate a cui viene modificato il contachilometri tramite una manomissione del contachilometri che dichiara molti meno chilometri di quelli che in realtà la macchina ha percorso.

Tuttavia esistono dei modi per verificare se la macchina che si sta andando ad acquistare è vittima o no di questa truffa. Innanzitutto il primo passo da compiere è quello di andare sul portale dell’automobilista e dopo essersi registrati inserire la targa dell’auto di nostro interesse.

Il sito mostrerà l’ultima revisione effettuata dal veicolo ed i chilometri registrati in sede di controllo. Questo dato dovrebbe dire la verità anche se spesso i venditori truffaldini abbassano il chilometraggio prima di una revisione così da registrare un dato non reale.

Conoscere la storia dell’auto e avvalersi di un buon meccanico

Per avere ancora più certezza relativamente all’auto in questione bisognerebbe conoscere la sua storia, se quest’auto viene dall’estero ed ha avuto diversi proprietari ed ha un chilometraggio basso il pericolo è in agguato.

Restando in Italia bisogna fare attenzione alle auto provenienti dagli autonoleggi a cui viene applicata questa tecnica, se sul libretto è segnata l’intestazione di un noleggio auto e i km sono bassi bisogna diffidare dall’acquisto.

Inoltre in caso di visita al mezzo se si va accompagnati da un meccanico egli guardando la macchina potrà indicarvi se i km riportati possono corrispondere all’utilizzo dell’auto. In questo modo si è più sereni qualora si decida di comprarla.