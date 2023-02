Come funziona un’auto full hybrid e quali sono le sue caratteristiche? In questo articolo vi spiegheremo tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Come funziona un’auto full hybrid?

Un’auto full hybrid è in grado di percorrere determinati chilometri in modalità completamente elettrica.

Inoltre, il motore termico ed elettrico lavorano entrambi alla trazione del veicolo. Tuttavia, a differenza delle mild hybrid, non devono esser ricaricate. In questo caso c’è un serbatoio da rifornire e la batteria si carica sfuttando l’unità a benzina.

Cosa sono esattamente le auto ibride?

Il termine “ibrido” si applica a qualsiasi veicolo che abbia più di una forma di propulsione. In un piccolo numero di auto europee, ciò significa un motore diesel abbinato a un motore elettrico.

Quali sono i vantaggi delle auto ibride?

Le prime auto ibride sono state presentate come macchine ecologiche che salvano il pianeta e hanno raccolto un forte consenso tra gli acquirenti attenti all’ambiente e gli amanti della tecnologia. Ancora oggi, il risparmio di carburante e di emissioni rimane il vantaggio principale della guida di un’auto ibrida.

Le auto ibride consumano meno carburante perché l’energia di scarto viene immagazzinata in una batteria di bordo e riutilizzata dal motore elettrico per alimentare l’auto.

Ciò significa che il motore a combustione può essere utilizzato a potenza ridotta, funzionare alla sua velocità più efficiente o spegnersi del tutto. Si brucia meno carburante e si riducono le emissioni di gas a effetto serra (GHG) dallo scarico, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria locale.

Componenti delle auto ibride: motore, motore elettrico, trasmissione

Esistono diverse configurazioni di propulsori ibridi, ma tutti gli ibridi contengono variazioni della stessa serie di componenti di base. Il primo è il noto motore a benzina, che spesso viene ridimensionato rispetto ai modelli non ibridi – risparmiando così più carburante – poiché il motore elettrico è in grado di compensare la potenza persa.

I motori a gas in un sistema ibrido funzionano spesso con il ciclo Atkinson, durante il quale la valvola di aspirazione viene chiusa più tardi per aumentare l’efficienza. Di conseguenza, il motore produce meno potenza, ma anche in questo caso il motore elettrico compensa facilmente la mancanza di potenza.

Nelle auto ibride vengono utilizzati diversi tipi di trasmissione, dai CVT planetari, agli automatici convenzionali con convertitore di coppia, ai manuali a doppia frizione. Le auto contengono anche uno o più motori elettrici, che possono essere collocati all’interno della trasmissione o in un modulo separato.

Se si colloca un motore elettrico aggiuntivo sull’asse posteriore in una configurazione ibrida, come nel caso della Toyota RAV4 Hybrid, si può ottenere la trazione integrale (AWD) senza dover trasmettere meccanicamente la trazione del motore dalla parte anteriore dell’auto a quella posteriore, risparmiando carburante e liberando spazio all’interno dell’abitacolo.

Uno o più motori funzioneranno anche come generatore. Messo in rotazione dalle ruote in frenata, converte l’energia normalmente persa dai freni a frizione sotto forma di calore in energia elettrica per ricaricare la batteria ad alto voltaggio. Questo processo è noto come “frenata rigenerativa” e si occupa di gran parte della frenata in un’auto ibrida. I freni a frizione convenzionali – di solito dischi e pastiglie – integrano la frenata rigenerativa nelle soste più brusche.

