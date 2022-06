Le auto ibride ed elettriche rappresentano il presente e rappresenteranno il futuro della mobilità su ruote, spesso ci si chiede se prendendo oggi una vettura dotata di questa propulsione si possa godere di agevolazioni che permettano di non pagare la tassa automobilistica sul possesso imposta dallo stato italiano.

In questo articolo ne parleremo riportando le realtà di ciascuna regione.

Esenzione bollo ibride elettriche: la realtà regione per regione

Di seguito riportiamo le realtà di ciascuna regione relative al pagamento o meno della tassa automobilistica se in possesso di una vettura ibrida o elettrica.

Bollo auto elettriche e ibride Valle D’Aosta

In Valle D’Aosta i proprietari di auto elettriche non pagano il bollo per i primi 5 anni a partire dalla data di acquisto.

La stessa esenzione è riservata alle ibride ma con durata minore, pari a 3 anni.

Bollo auto elettriche e ibride Bolzano e Trento

A Bolzano l’esenzione vale per 5 anni sulle vetture elettriche e 3 sulle ibride. In seguito si pagherà in forma ridotta pari al 25% del valore totale. A Trento esenzione valida per 5 anni su tutte le vetture ecologiche (ibride, elettriche, a idrogeno)

Bollo auto elettriche e ibride Friuli-Venezia-Giulia

Esenzione dal bollo per 5 anni se si possiede una vettura elettrica o un ciclomotore a due o tre ruote a zero emissioni.

Bollo auto elettriche e ibride Veneto

Esenzione di 5 anni per vetture elettriche ed esezione di 3 anni per vetture ibride dotate di motorizzazione elettrica e diesel.

Bollo auto elettriche e ibride Piemonte

Sia le ibride che le elettriche sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica per 5 anni. Le ibride godono di questa esenzione solo se di potenza pari o inferiore ai 100 kW.

Bollo auto elettriche e ibride Lombardia

50% in meno del bollo per 5 anni se in possesso di vettura ibrida plug-in.

Esenzione permanente se in possesso di auto elettrica o a idrogeno. Esenzione di 3 anni per chi acquista auto Euro 6 a benzina.

Bollo auto elettriche e ibride Emilia-Romagna

Non si paga il bollo per due anni se in possesso di vettura ibrida. Se invece si acquista un’auto elettrica non si paga la tassa per i primi 5 anni salvo poi pagare il 25% del valore.

Bollo auto elettriche e ibride Liguria

5 anni di esenzione dal pagamento per tutte le auto considerate ecologiche: elettriche e ibride (elettrica/benzina, elettrica/gasolio e benzina/idrogeno).

Bollo auto elettriche e ibride Toscana

Esenzione per 5 anni sia per vetture elettriche che ibride, in seguito riduzione del 25% rispetto al valore totale.

Bollo auto elettriche e ibride Marche

Esenzione dal pagamento del bollo a partire dalla data di immatricolazione per 5 anni, poi il bollo verrà scontato del 75%.

Bollo auto elettriche e ibride Lazio

Esenzione totale per 5 anni dal pagamento del bollo per auto elettriche, ibride ed ad idrogeno.

Bollo auto elettriche e ibride Abruzzo

Esenzione dal pagamento del bollo per 3 anni per auto elettriche, ibride, dotate di alimenzione benzina/elettrica.

Bollo auto elettriche e ibride Umbria

5 anni di esenzione se si acquista un’auto elettrica. Terminato il periodo si paga il 25% del valore totale.

Bollo auto elettriche e ibride Molise

Esenzione dal bollo per i primi 60 mesi. Successivamente si pagherà solo il 25% del valore (elettriche,ibride, o con alimentazione esclusiva a GPL o Metano).

Bollo auto elettriche e ibride Puglia

Esenzione per 5 anni su veicoli ibridi o elettrici immatricolati a partire dal 01/2014. Successivamente si pagherà solo 1/4 del totale.

Bollo auto elettriche e ibride Basilicata

Non si paga il bollo per i primi 5 anni se si possiede una vettura elettrica, ibrida benzina/elettrica e GPL o metano.

Bollo auto elettriche e ibride Campania

Esenzione dal pagamento per il periodo fisso con ulteriore proroga di 2 anni se in possesso di elettrica, idrogeno/benzina e ibrida benzina/elettrica.

Bollo auto elettriche e ibride Calabria

Il bollo non si paga per i primi 5 anni dall’acquisto di un’auto elettrica o alimentata a metano o GPL.

Bollo auto elettriche e ibride Sardegna

Esenzione di 5 anni per i possessori di auto elettriche che decorso il periodo pagheranno il 25% del totale.

Bollo auto elettriche e ibride Sicilia

Anche in Sicilia esenzione di 5 anni per le vetture elettriche di nuova immatricolazione. Successivamente tassa scontata del 75%.

LEGGI ANCHE: