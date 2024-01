La personalizzazione è quella componente utilizzata dagli appassionati per rendere il proprio veicolo unico e distinguibile tra la massa di auto che popola le nostre strade. Un metodo spesso utilizzato è farlo tramite adesivi, facile applicarli un po’ più difficile rimuoverli. Vediamo come svolgere quest’ultima parte in questo articolo dedicato.

Come togliere gli adesivi dall’automobile

Un metodo utilizzato è tramite acqua bollente, il primo passo da fare è lavare al meglio la carrozzeria così da trovare le macchie di colla che fuoriescono dall’adesivo. Mentre svolgiamo questo compito prepariamo l’acqua bollente, in questo periodo il nostro consiglio è quello di passare un lubrificante sull’adesivo con movimenti circolari.

Si versa l’acqua bollente e con l’aiuto di una spatola di piccole dimensioni si inizia a staccare l’adesivo da uno degli angoli, si tratta di un punto nevralgico che dovrebbe rendere la rimozione facile.

Dopo averlo staccato servirsi di un panno imbevuto d’alcol per rimuovere le tracce di colla presenti sulla carrozzeria. Dopo aver pulito la carrozzeria per far tornare la carrozzeria alla sua massima lucentezza si può passare la cera nell’area dove vi era l’adesivo.

Il benzolo per gli adesivi ostinati

Se si ha a che fare con un adesivo che non vuole separarsi dalla carrozzeria si può provare, dopo un tentativo con l’acqua bollente, ad utilizzare il benzolo una sostanza usata per rimuovere i coloranti acrilici.

Non va applicata a diretto contatto con la carrozzeria ma è necessario applicarla su del cotone e tamponare la zona dell’adesivo. Quando il collante si è dissolto del tutto l’adesivo è andato via, anche in questo caso applicare la cera per lucidare la carrozzeria.

Si può forzare la mano se l’adesivo continua ad essere presente nonostante si sono effettuati i tentativi sopra descritti, in questo caso però agire con cautela perché forzando si rischia di rimuovere anche la vernice con danni maggiori.