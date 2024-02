Si è accesa la spia della batteria e lo sterzo è duro al tempo stesso? Vi spieghiamo quali sono le cause principali.

La spia della batteria accesa e lo sterzo duro possono essere legati da una causa specifica. Se si è accesa la spia della batteria e, al tempo stesso, avete difficoltà con lo sterzo, potrebbero esserci dei problemi specifici.

Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Spia della batteria accesa e sterzo duro: cause e soluzioni

L’accensione della spia della batteria indica un malfunzionamento. Nei prossimi paragrafi troverete alcune cause spiegate nel dettaglio.

Ad ogni modo, se la batteria non funziona bene, anche lo sterzo ha automaticamente dei problemi, soprattutto se è presente un servosterzo elettrico.

Questo perché lo sterzo non riceve l’energia necessaria per funzionare correttamente, di conseguenza diventa duro e difficile da gestire.

Batteria difettosa

La batteria di un’auto dura solitamente dai 3 ai 5 anni. Tuttavia, quando la batteria dell’auto invecchia, gli elettrodi al suo interno possono rompersi o l’elettrolito contenuto nella batteria dell’auto può perdere. Di conseguenza, la tensione (e l’energia) generata dalla batteria diminuisce.

In caso di batteria scarica, la tensione della batteria scende a zero. Quando si verifica una di queste situazioni, la spia della batteria sul cruscotto si attiva per segnalare la presenza di una batteria difettosa o scarica.

Alternatore malfunzionante

L’alternatore è un componente che carica la batteria del veicolo. Se l’alternatore del veicolo è malfunzionante, la batteria del veicolo potrebbe non ricevere una tensione sufficiente per una carica adeguata, oppure potrebbe essere esposta a una tensione eccessiva.

Cinghia dell’alternatore rotta

La cinghia dell’alternatore (detta anche cinghia a serpentina) utilizza la potenza generata dall’albero motore del motore per:

Far girare l’alternatore che carica la batteria dell’auto Far funzionare l’impianto di climatizzazione, il servosterzo e altri accessori del veicolo

Tuttavia, con l’uso ripetuto, la cinghia dell’alternatore o cinghia a serpentina può subire delle rotture nel corso del tempo e infine rompersi. In questo caso, la batteria non può più essere caricata con la cinghia dell’alternatore rotta e la spia della batteria si accende.

