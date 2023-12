Come liberare un’auto impantanata nel fango? I consigli utili

Un’auto impantanata nel fango può essere un episodio spiacevole dal quale spesso essendo presi dal panico si è convinti di non poter più uscire con la convinzione che l’auto non si possa più spostare. In questo articolo i consigli più utili per risolvere la situazione salvaguardando sé stessi e se possibile anche l’automobile.

Come liberare auto impantanata nel fango: i consigli utili

Quando l’auto è impantanata e quindi si tenta di uscire da questa situazione di stallo, bisogna verificare se le ruote girano e quante di esse girano. Se le ruote dovessero girare a vuoto, può risultare vano premere l’acceleratore in maniera graduale o inserire la retromarcia.

Al contrario se anche una sola ruota dovesse girare e quindi fornire grip così da poter uscire si possono usare diversi strumenti tra cui:

assi di legno

tappetini

catene da neve

funi

bastoni

Sono utili per fornire attrito all’unica o alle due ruote libere, permettendo di uscire dal fango e di proseguire la propria marcia. Dopo aver provato una di queste opzioni qualora la macchina dovesse restare bloccata, l’unica soluzione è quella di chiamare un carro attrezzi che con i propri strumenti provvederà a liberare la vettura.

Cosa fare una volta liberata l’auto?

Quando l’auto è stata finalmente liberata dal fango è giunto il momento di pulirla in modo da togliere tutto il fango presente sulla vernice prima che si solidifichi, così facendo si preserva la vernice evitando graffi.

A livello di meccanica bisogna liberare la marmitta dal fango e dai detriti che altrimenti potrebbero finire nel motore causando danni seri.

Dopo averla riportata in buono stato è sempre utile recarsi in officina ed effettuare un controllo all’auto così da poter tornare su strada nella maniera più sicura possibile.