Perchè è dannoso scaldare il motore dell’auto quando fa freddo?

Perché è dannoso scaldare il motore quando fa freddo ed il metodo ideale per non avere problemi.

Quando fa freddo si è portati a far scaldare il motore prima di mettersi in marcia con l’idea che sia l’unico organo che necessiti di essere scaldato date le basse temperature. Quest’idea è completamente errata se ci si riferisce alle auto moderne ed in questo articolo vi spieghiamo il perché.

Perché è dannoso scaldare il motore quando fa freddo?

Il motore non va scaldato da fermo quando fa freddo, si tratta di un retaggio, basato sulle auto del passato che una volta messe in moto impiegavano più tempo rispetto ad adesso per far circolare tutto l’olio nel motore.

Le macchine moderne non sono state progettate per restare ferme a motore acceso per un lungo periodo, così facendo si causano solamente più danni e una volta che si decide di partire il motore è l’unico componente caldo mentre gli altri sono freddi e questi squilibri di temperatura sono negativi.

La centralina dell’auto rileva la temperatura esterna e alla prima accensione manda in circolo più benzina ed i giri infatti sono leggermente più alti del minimo solito, una volta che questo si stabilisce si può già partire.

Partendo ed utilizzando il cambio, l’olio di questo organo inizia a scaldarsi e quindi le cambiate saranno fluide senza particolari impuntamenti.

La stessa situazione la si ha con i freni, le prime frenate dovranno essere delicate ma dopo qualche centinaio di metri si assesteranno.

Qual è quindi l’approccio ideale?

L’approccio ideale da seguire è quindi quello di una partenza graduale, se l’auto è in un garage, questa sarà ulteriormente facilitata in quanto non si hanno le temperature polari che si ritrova chi lascia la macchina fuori.

Partire mantenendo i giri del motore bassi e cambiando le marce solo quando lo si ritiene necessario. Bastano 15 secondi circa all’olio per andare in circolo per tutto il motore.

Naturalmente tenere d’occhio l’indicatore della temperatura dell’acqua e dell’olio quando raggiungono la temperatura ideale si può iniziare ad accelerare maggiormente.

Si tratta di un procedimento del tutto simile allo svegliarsi umano, prendersi del tempo prima di iniziare l’attività quotidiana, la macchina deve essere trattata allo stesso modo.

Così facendo si evitano problemi, rotture ed un usura precoce degli organi che compongono la macchina.