Non sapete come pulire i cerchi dell’auto? Vi spieghiamo tutto ciò che dovreste sapere per pulirli in modo efficace e sicuro.

Utilizzare i prodotti giusti è molto importante e vi permetterà di pulire ogni elemento dell’auto senza imbattersi in spiacevoli conseguenze.

Come pulire i cerchi dell’auto: consigli per una pulizia efficace

Pulire i cerchi dell’auto è molto semplice, ma è necessario prendere delle precauzioni specifiche.

Prima di procedere, infatti, dovete assicurarvi che l’auto e i suoi componenti si siano raffreddati. Di conseguenza, evitate di pulire i cerchi dell’auto subito dopo averla spenta, quando gli elementi potrebbero essere ancora caldi.

In tal caso potrebbero crearsi macchie e aloni davvero difficili da togliere e ostacolare il vostro tentativo di pulire i cerchi in modo ottimale.

Ad ogni modo, potete procedere con una sciacquata iniziale, quindi con la pompa dell’acqua o con un’idropulitrice.

Successivamente, utilizzate un detergente delicato che sia specifico per i cerchi (sono disponibili diversi prodotti in commercio).

Usate spugne o panni morbidi che non siano abrasivi ed effettuate dei movimenti circolari delicati.

Una volta fatto ciò, sciacquate la schiuma e asciugate con un secondo panno in microfibra.

Lavaggio auto: come fare in modo sicuro ed efficace

Shampoo per auto (alcuni contengono anche la cera)

Spugna morbida e non abrasiva (o guanto dello stesso materiale morbido)

Due secchi

Asciugamano per asciugare o panno in microfibra

Prima di partire con il lavaggio, sciacquate l’auto in modo da togliere tutti i residui di sporco che potrebbero causare graffi.

Insaponate la spugna, poi iniziate a lavare l’auto dall’alto verso il basso, quindi dal tetto ai finestrini. Una volta insaponato tutto per bene, risciacquate nuovamente per sicurezza.

Un panno in microfibra vi permetterà di asciugare l’auto senza creare segni spiacevoli (in alternativa va bene anche un compressore d’aria). Ricordate anche in questo caso di procedere dall’alto verso il basso.

