I fari dell’auto possono diventare opachi e non fare più il loro lavoro, principalmente questo è dovuto al passare del tempo che li fa invecchiare ed ingiallire. Con i fari opachi che non riflettono la luce l’auto non passerebbe la revisione e quindi non potrebbe circolare su strada perché non sicura. Vediamo come è possibile ripristinarli.

Come pulire i fari dell’auto opachi

L’opacità del faro si può pulire in svariati modi, iniziamo con il più semplice e meno costoso, vale a dire spruzzare del WD-40 sul faro e spargerlo sino a che non sia completamente coperto, dopodiché lasciarlo agire e successivamente ripulire con un panno pulito. Questo metodo garantisce lucentezza per un po’ di tempo ma non assicura un risultato duraturo.

Risultato duraturo che si ha se si opta per ringiovanire i fari utilizzando il dentifricio, questo infatti se spalmato tramite una spugna sul faro e fatto agire per qualche minuto permette al faro di tornare come nuovo. E’ un procedimento che può essere fatto ogni due mesi.

Il procedimento più laborioso si ottiene utilizzando la smerigliatrice orbitale e dischi che vanno dalla grana 600 alla 2000. La 600 si utilizza per carteggiare il faro a secco togliendo gli strati opacizzanti. Mentre la 1000 e la 2000 si utilizzano con prodotti lucidanti specifici per far brillare il faro ripristinato.

Si tratta di un procedimento che dura qualche ora ma permette poi di avere una macchina con i proiettori a posto per molto tempo così da non doversi più preoccupare.

Se poi il faro è compromesso irrimediabilmente perché oltre ad essere opaco risulta anche danneggiato la cosa migliore da fare è procedere alla sostituzione, se si tratta di un faro vecchio il suo costo non è così eccessivo.

