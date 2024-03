Il Camper è un veicolo molto apprezzato per chi vuole organizzare da sé gite fuori porta o vacanze dato che è arredato per essere una casa su ruote, ma come tutte le case ha necessità di pulizia, in questo articolo vediamo come pulire il serbatoio delle acque nere e grigie di cui sono dotati tutti questi tipi di mezzi.

Serbatoio acque nere e grigie del camper: come pulirlo?

Il serbatoio delle acque grigie è contenuto solitamente al di sotto del camper e per pulirlo è necessario aprirlo e svuotarlo ma è necessario che il contenuto venga espulso nella botola di fuga. Il tempo di svuotamento è di 15 minuti.

La pulizia del serbatoio parte con dell’acqua pulita a cui va aggiunto un detergente come la candeggina e lasciare acceso il serbatoio stesso per alcuni minuti affinché non diventi totalmente pulito.

Il serbatoio delle acque nere invece è posizionato al di fuori del veicolo e deve quindi essere scaricato in luoghi appositi. Una volta svuotato può essere risciacquato e pulito, per poterlo fare al meglio è necessario avere con sé due litri di acqua pulita che va immessa nel serbatoio con l’aggiunta di disinfettante, anche in questo caso compresse di candeggina profumata sono ideali.

La cassetta può restare nella sua posizione abituale o essere portata a bordo, il movimento del veicolo in marcia permetterà alla cassetta di pulirsi.

Ogni quanto deve essere effettuata?

La pulizia del serbatoio delle acque grigie deve avvenire 1 o 2 volte l’anno a seconda dell’utilizzo del veicolo mentre quello delle acque nere va pulito con maggiore frequenza.

Se si utilizza il camper come casa la pulizia di entrambi i serbatoi va eseguita una volta al mese.