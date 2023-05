Se non sapete come regolare il sedile dell’auto, vi copriamo con una serie di consigli essenziali. Ecco cosa dovreste sapere.

Come regolare il sedile dell’auto: la guida

Regolare correttamente il seggiolino auto ha molteplici vantaggi:

Migliore controllo dell’auto

Minore stanchezza durante la guida su lunghe distanze

Migliore visibilità dell’angolo cieco

Minor rischio di lesioni da parte dell’airbag e del piantone dello sterzo in caso di incidente.

Regolazione manuale

La leva di sblocco per spostare il sedile in avanti e all’indietro è costituita da una barra nella parte anteriore del sedile che si tira verso l’alto, oppure da una piccola maniglia a sinistra o a destra nella parte anteriore del sedile. Per regolare l’inclinazione del sedile (cioè quanto si inclina in avanti o all’indietro) si utilizza una leva nel punto in cui lo schienale si unisce alla base del sedile, oppure una manopola rotante.

Regolazioni elettriche

Se il sedile è elettrico, ci sono uno o più pulsanti lungo il lato del sedile, come in questa immagine di una Lexus GS300. Su quest’auto ci sono molte più opzioni rispetto alla maggior parte delle auto, ma si vede (da sinistra a destra):

Interruttore a bilanciere per il supporto lombare centrale

Interruttore a bilanciere per il supporto lombare

Un interruttore per l’inclinazione del sedile

Due pulsanti che controllano il modo in cui il sedile “abbraccia” l’utente

Un interruttore multifunzione che regola l’inclinazione dello schienale del sedile (alzandolo o abbassandolo davanti e/o dietro) e la posizione del sedile in avanti e indietro.)

Un interruttore a bilico per estendere la lunghezza della seduta

Impostazione della posizione

Sedersi sul sedile e tenere le braccia dritte. Ora appoggiatele sulla parte superiore del volante. I polsi devono toccare la parte superiore del volante. Ciò significa che quando si tiene il volante in posizione di quarto di dollaro, cioè le mani afferrano i lati del volante, le braccia saranno leggermente piegate.

Non devono essere dritte perché il controllo è minore e non devono piegarsi perché altrimenti si è troppo vicini al volante.

Dovreste essere in grado di spingere l’acceleratore e la frizione (se ne avete una) fino in fondo rimanendo seduti.

Ora controllate le ginocchia: quando tirate il freno, il ginocchio non deve toccare il volante. In caso contrario, spostate il volante più in alto o, se la vostra auto non dispone di questa funzione, spostate il sedile più indietro di una o due tacche e rendete lo schienale del sedile più verticale.

Per i volanti in cui è possibile regolare la distanza da voi (“reach”) e l’altezza (“rake”), avrete più possibilità di ottenere un risultato perfetto. Ci sarà una leva sotto il piantone dello sterzo o sul lato dello stesso. Oppure, se avete un’auto super flash, un joystick per controllare la regolazione elettrica del volante.

Se avete gambe corte e braccia lunghe, potreste dover reclinare leggermente lo schienale del sedile; se invece avete braccia corte e gambe lunghe, potreste doverlo tenere piuttosto eretto.

Se è possibile regolare l’altezza del sedile, è bene posizionarla al centro. Una posizione troppo alta riduce la visibilità attraverso lo specchietto retrovisore, mentre una posizione troppo bassa riduce la visibilità in avanti e aumenta l’angolo morto causato dal montante A (il montante anteriore dell’auto).

