Prestare attenzione a questi fattori vi permetterà di circolare in totale sicurezza.

Come sapere se un’auto è catenabile? Si tratta di una sfaccettatura estremamente importante che vi permetterà di circolare in totale sicurezza. Ecco quali sono tutti i fattori da valutare con particolare attenzione.

Le catene da neve sono di vitale importanza in alcuni tratti.

Come sapere se un’auto è catenabile: consigli utili

Se state per affrontare un viaggio in montagna e volete organizzarvi nel migliore dei modi, sono diversi i fattori da considerare.

Oltretutto, sono presenti delle vere e proprie leggi che obbligano i conducenti a utilizzare le catene da neve o pneumatici invernali.

Questo perché l’auto deve circolare in totale sicurezza, altrimenti potreste mettere voi stessi in pericolo e anche gli altri.

Tuttavia, l’installazione delle catene da neve non è possibile su tutte le auto.

Proprio per questo motivo dovete indagare prima di partire. Per farlo, basterà leggere il libretto di manutenzione.

Se la vostra auto non è catenabile, troverete la dicitura “Non catenabile” che non vi lascerà alcun dubbio in merito.

Un’alternativa alle catene da neve

Potete optare direttamente per gli pneumatici invernali, che possono resistere alle varie condizioni della strade nei periodi più delicati.

Se non si mettono catene da neve o pneumatici invernali, la trazione e la stabilità dell’auto possono essere compromesse. Questo può rendere difficile la guida e aumentare il rischio di incidenti.

In alcune zone, l’uso delle catene da neve (come anticipato prima) è obbligatorio in determinate condizioni meteorologiche.

Seguite le leggi locali e, se la vostra auto è compatibile, usate le catene da neve per garantire la sicurezza durante la guida su strade innevate o ghiacciate. Non si scherza: le conseguenze potrebbero essere davvero pericolose.

