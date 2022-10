Come scegliere un veicolo commerciale

I veicoli commerciali rivestono un ruolo cruciale per chiunque svolga un’attività professionale. L’ampia offerta di mezzi oggi sul mercato vede affiancarsi veicoli anche molto differenti tra loro. A variare sono dimensioni, allestimenti, funzionalità e motori. E questa vasta disponibilità non fa altro che rendere più difficile orientarsi al momento dell’acquisto di nuovi furgoni per la propria azienda. Il rischio è quello di porre attenzione esclusivamente al fattore economico, incorrendo in seguito a carenze a livello di capacità di carico, inaffidabilità nel medio/lungo periodo e consumi eccessivi. Se Iveco Daily 35c15 con diversi tipi di carrozzeria è un mezzo adatto a diverse tipologie di aziende, nelle prossime righe verrà illustrato cosa prendere in esame prima di acquistare un furgone.

Dimensione e capacità di carico

La dimensione è necessariamente legata all’attività e a cosa verrà trasportato. Se un elettricista potrà optare per un veicolo commerciale di dimensioni contenute, un’azienda di traslochi avrà bisogno di un veicolo decisamente più grande. Non devono tuttavia essere confuse le dimensioni con la capacità di carico. Quest’ultima, infatti, può essere definita come la differenza tra il peso vuoto del furgone e la capacità totale di peso che lo stesso è in grado di sostenere. Un furgone di dimensioni ridotte, ad esempio, potrebbe distinguersi per una capacità di carico superiore a quella offerta da un veicolo di dimensioni maggiori.

I rivestimenti

Importanti, soprattutto in certe attività, sono i rivestimenti interni. In base a quanto viene trasportato è possibile scegliere tra rivestimenti in alluminio, legno multistrato o okumé. Non mancano neppure modelli completamente sigillati, utilizzati per trasportare merci pericolose al fine di evitare eventuali fuoriuscite di liquidi o acidi. Le aziende che si occupano di manutenzione hanno modo di inserire cassettiere, ma anche di dare vita a un’officina mobile completa di compressore, banco da lavoro e gruppo elettrogeno. I cassoni ribaltabili, dal canto loro, si rivolgono alle aziende del settore edilizio. Se i veicoli refrigerati sono allestibili su misura con coibentazione isotermica, i rivestimenti haccp sono perfetti per il trasporto di pasti precedentemente inseriti in appositi contenitori termici.

Il motore

Ultimo elemento di cui tenere conto al momento dell’acquisto, ma non meno importante, è il motore. Una coppia abbastanza potente sarà in grado di garantire una buona accelerazione indipendentemente dal carico. Le aziende che devono impiegare il furgone su lunghe distanze necessitano di un motore particolarmente prestante; una scelta è volta a ridurre notevolmente i tempi di percorrenza.