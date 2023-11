Come si azzera il service auto

Come si azzera la spia del service auto: le procedure per le case automobilistiche più vendute in Italia.

Il service è quell’avviso che si palesa sul contachilometri di ogni auto moderna quando è giunto il momento di effettuare il consueto tagliando, la centralina lo rileva sulla base dei km presenti sull’auto. In questo articolo scopriremo come poterlo togliere se si ha già effettuato il controllo anticipatamente.

LEGGI ANCHE: Renault Rafale – prezzo, dimensioni, interni e uscita

Come togliere il service auto

Il primo passo da compiere per togliere il service auto è collegare l’apposito strumento di diagnostica, colui che entra in contatto con la centralina, appunto alla centralina dell’auto. Lo strumento è dotato di due estremità, la prima entra nella presa OBD2 presente sull’auto e la seconda si collega ad un computer.

La procedura varia di casa costruttrice in casa costruttrice, VW e Mercedes comportano l’azzeramento della funzione “Long Life” presente sulle vetture di più recente produzione, ovvero l’avviso ogni 1 mila km di effettuare i controlli di manutenzione.

Spegnere il quadro, premere il pulsante per l’azzeramento della distanza parziale (trip), riaccendere il quadro e rilasciare il pulsante, dopo una ventina di secondi premere nuovamente il pulsante così da azzerare anche l’indicatore di manutenzione. Dopo aver spento il quadro strumenti effettuare una verifica del risultato.

Sulle vetture del gruppo PSA premere il pulsante di azzeramento km parziali a quadro spento, nel mentre accendere il quadro, dopo circa 5 secondi il conteggio dei km sparirà e compariranno delle cifre che aumenteranno progressivamente. Una volta che si saranno fermate si sarà conclusa l’operazione di azzeramento.

Le vetture Smart permettono di svolgere questa procedura a porte chiuse. Girare il quadro e portarlo in posizione 1, selezionare il numero di km da percorrere prima del tagliando, si hanno a disposizione 4 secondi o la procedura non si avvia. Entro 10 secondi spegnere il quadro e premere il tasto, tenerlo premuto anche durante l’accensione del quadro, attendere altri 10 secondi e si avvia un countdown dai km rimasti per il tagliando, quando si arriva a 0 la spia è resettata.

BMW invece comporta l’accensione del quadro, premere per 10 secondi il tasto di azzeramento km parziali, una volta apparse le soluzioni possibili premere la leva per inserire gli abbaglianti e selezionare la voce per l’elemento da resettare. Tener premuto il tasto fino a che non compare la scritta RESET. Per confermarlo premere più a lungo il tasto.

Per le auto del gruppo FIAT-FCA serve o la presa OBD collegata ad un computer/smartphone via bluetooth o recarsi nelle concessionarie o centri autorizzati.

LEGGI ANCHE: Skoda Kamiq, il piccolo suv della casa ceca si rinnova