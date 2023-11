Renault Rafale: prezzo, dimensioni, interni, uscita

Renault Rafale rappresenta il primo suv coupé del nuovo corso della casa francese, presentata lo scorso giugno a Parigi il modello sta per essere lanciato sul mercato europeo e di conseguenza anche italiano, vediamo, le sue dimensioni, gli interni, la probabile uscita e il prezzo che ne sancirà il posizionamento nella gamma.

Renault Rafale: dimensioni e interni

Renault Rafale avendo una carrozzeria da Suv Coupé può ingannare a livello di dimensioni invece al primo impatto si capisce che si tratta di una vettura che ha una massiccia impronta su strada nonostante le forme filanti che le hanno scolpito i designer.

Questa impronta è in particolare visibile dalla lunghezza e dalla larghezza che è stata aumentata per fornire maggiore stabilità una volta in marcia. Il passo è anch’esso notevole quindi la distanza tra i due assi è subito percepibile pur non risultando particolarmente problematica una volta in marcia.

Di seguito le dimensioni della nuova Renault Rafale:

Lunghezza : 4 metri e 71

: 4 metri e 71 Larghezza : 1 metro e 86

: 1 metro e 86 Altezza : 1 metro e 61

: 1 metro e 61 Passo: 2 metri e 74

Gli interni catturano l’attenzione per i sedili sportivi realizzati con Alcantara riciclata sino al 61% e per il nuovo tetto panoramico Solarbay che permette di essere oscurato in tutte le sue sezioni o in parte a seconda del posizionamento della luce solare.

Sul fronte della tecnologia Rafale si presenta al top, con un Head-Up display da 9,3 pollici e un sistema di infotainment da 12,3 strutturato su OpenR Link con Google integrato.

Quando esce e il prezzo

La data di uscita non è ancora stata comunicata in maniera dettagliata ma si sa che avverrà nella primavera 2024 quindi tra marzo e giugno del prossimo anno.

Renault Rafale potrebbe andare a sostituire l’attuale Renault Austral, le due auto sono della stessa tipologia ed il suo range di prezzo va da un minimo di 32.000 ad un massimo di 39.000 euro, è dunque ipotizzabile che si inserisca in questa fascia.