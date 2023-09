Come rimuovere il giallo dall'esterno dei fari, i prodotti più comuni da usare per un ottimo risultato.

I fari ingialliti non sono un bel segnale per l’estetica dell’auto, sono infatti la perfetta dimostrazione di mancanza di cura per la propria quattro ruote, in questo articolo scopriamo come poter rimuovere quella fastidiosa patina tornando ad avere dei gruppi ottici splendenti.

Come togliere il giallo dai fari auto

Innanzitutto bisogna capire perché quella patina gialla va a formarsi sul faro, solitamente le cause sono di natura ambientale, il sole, il fango e l’acqua che si posano sul faro ma anche lo smog ed i detriti in generale ne causano l’opacizzazione.

Questo è dovuto anche al materiale con cui sono costruiti gli odierni fari, in passato i fari erano costruiti in vetro e si opacizzavano con meno frequenza. Quelli odierni sono realizzati in policarbonato a cui viene applicato sulla parte visibile al nostro occhio un sottile rivestimento trasparente che lo riveste e protegge.

Quello strato si deteriora precocemente causando problemi di visibilità, accade in particolare d’inverno quando acqua e neve cadono sui fari.

Il primo metodo “fai da te” per la rimozione del giallo dai fari è l’utilizzo del dentifricio, in particolare quello senza microgranuli, in piccola quantità su una spugna e poi spalmarlo sul faro e lasciare agire per qualche minuto.

Alternativamente usare il bicarbonato di sodio, uno sbiancante naturale, immergere uno straccio umido nel recipiente contente il bicarbonato e poi strofinarlo sul faro con movimenti circolari.

Ultimo metodo è la pulizia con la pasta abrasiva, per prima cosa serve la carta abrasiva in diverse gradazioni (P280-P500-P800-P1000-P1200-P1500).

Si comincia con la P280, si carteggia il faro sino ad avere un risultato omogeneo. Si passa poi alla P500 ripetendo il passaggio fatto precedentemente. Usare poi la P800 che fornirà maggior trasparenza al fanale. Bagnare ora il fanale con acqua ed applicare la P1000 per almeno 10 minuti. Successivamente usare le più fini 1200 e 1500 per almeno 15 minuti.

Al termine di queste operazioni applicare sul faro asciutto la pasta abrasiva strofinandola energicamente con un panno morbido.