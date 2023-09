Come togliere i graffi dalla carrozzeria con il dentifricio. Quando è utile e quando no.

I graffi sull’auto non sono mai belli da vedere, esistono per fortuna diversi metodi che ne permettono la loro rimozione, se si tratta di piccoli segni superficiali è possibile utilizzare anche il dentifricio che ha il potere di agire sui graffi rimuovendoli. In questo articolo vi sveliamo come.

Come togliere graffi auto con dentifricio

Il dentifricio è consigliabile per piccoli graffi superficiali, in quanto l’azione degli elementi che lo compongono permette di penetrare nei graffi e lasciandolo agire li riempie facendo risultare la carrozzeria bella e lucente come prima di averli procurati.

Si è detto che è consigliabile utilizzarlo solamente per piccoli graffi perché se questo contiene dei micro granuli vi è il rischio che questi penetrino nella carrozzeria andando a peggiorare una situazione già di per sé critica.

Per cominciare porre una piccola quantità di dentifricio su un panno in microfibra ed effettuare dei piccoli movimenti circolari, lasciare agire per qualche minuto e poi asciugare la zona interessate senza essere troppo bruti.

Se si è applicato il procedimento nella maniera corretta i graffi non dovrebbero essere più visibili, avendo quindi una carrozzeria nuovamente in perfetto stato.

Togliere i graffi con il dentifricio, quando è meglio non farlo

Questo metodo fai da te permette di far risparmiare diverse centinaia di euro dal carrozziere ma ha come tutti i metodi “artigianali” dei limiti.

Se i graffi sulla carrozzeria sono profondi l’utilizzo del dentifricio può essere controproducente in quanto i micro granuli di cui è composto possono penetrare andando a peggiorare la situazione.

E’ bene quindi fare prima un’analisi della superfice dove si vuole intervenire e se ne vale la pena, provarci. Altrimenti la scelta più logica è quella di affidarsi ad un carrozziere professionista che analizzerà il danno e stilerà un preventivo.

Solo infatti grazie ad un suo intervento il graffio verrà rimosso efficacemente perché ha in dotazione la pasta abrasiva studiata apposta per togliere graffi superficiali dalle carrozzerie delle auto.