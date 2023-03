Come vedere Netflix sullo schermo dell’auto: la guida

Vi sveliamo tutto ciò che dovreste sapere per poter usufruire di questa piattaforma in auto.

Come vedere Netflix sullo schermo dell’auto? Molti utenti di iPhone sono spesso confusi su come guardare Netflix sul proprio telefono. Anche se Apple ha il suo esclusivo sistema CarPlay, Netflix non è incluso.

Ma sapete che è possibile guardare Netflix su CarPlay con un metodo diverso? Oltre a ciò, è possibile anche effettuare lo streaming di video da altre piattaforme. In questo modo ci si può intrattenere durante un viaggio in auto o un lungo viaggio in macchina.

Che cos’è Apple CarPlay?

Apple CarPlay è un software integrato per le automobili. Consente di associare il telefono Apple all’auto e di riprodurre i video e i file audio sullo schermo e sulle casse audio dell’auto dal dispositivo iOS.

Apple CarPlay supporta un’ampia gamma di piattaforme di streaming, tra cui Amazon Music, Audible, Spotify, applicazioni radio, Podcast, ecc.

Tuttavia, non supporta Netflix o altre piattaforme di streaming video.

Come funziona?

Apple CarPlay è preinstallato nelle auto che lo supportano. La maggior parte dei modelli di auto moderne è ora compatibile con CarPlay. Attualmente, questa funzione è disponibile con diversi modelli di auto in quasi 35 Paesi.

Ecco come impostare Apple CarPlay per l’intrattenimento in auto.

Innanzitutto, collegare il telefono all’autoradio con un cavo USB. Se l’auto supporta CarPlay wireless, è necessario tenere premuto il pulsante del comando vocale per attivare il wireless. Quindi, aprire “Impostazioni” dalla scheda Dalla scheda, aprire “Generale”. Nella schermata successiva, toccare “CarPlay”.

Verranno visualizzati i modelli di auto disponibili. Da qui, selezionare il modello di auto e collegare CarPlay all’auto.

Come vedere Netflix sullo schermo dell’auto

Poiché Apple CarPlay non supporta Netflix, potrebbe essere necessario bypassare la rete di sicurezza e installare Netflix. Ci sono due modi per farlo: eseguire il jailbreak della rete di sicurezza Apple o utilizzare app di terze parti sul telefono per supportare Netflix su CarPlay.

Ma il jailbreak è sconsigliato perché è una procedura complicata. Potrebbe causare l’attacco di virus dannosi al telefono. Inoltre, può anche compromettere la sicurezza del dispositivo. Per questo motivo, il jailbreak non è assolutamente consigliato.

Supponiamo che non vogliate installare un’applicazione di terze parti. In questo caso, è meglio procurarsi un MMB o box multimediale per lo streaming dei video di Netflix sull’autoradio. Questi box sono facilmente reperibili nei portali di e-commerce; basta sceglierne uno che supporti i dispositivi iOS.

