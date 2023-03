Come vedere YouTube sullo schermo dell’auto: la guida

Vi spieghiamo tutti i procedimenti da seguire in base al vostro smartphone.

Vi state chiedendo come vedere YouTube sullo schermo dell’auto? Se si utilizza un iPhone, sarà necessario avere installato CarPlay sul telefono. Allo stesso modo, gli utenti Android necessitano dell’app Android Auto per trasmettere i video sullo schermo dell’auto.

Come vedere YouTube sullo schermo dell’auto con Apple CarPlay

Il marchio Apple è noto per le sue numerose funzioni e per l’esperienza utente unica. Apple ha introdotto Apple CarPlay per ridurre le distrazioni del telefono durante la guida. Con i comandi di Siri a disposizione, l’unica possibilità è quella di guidare comodamente.

Innanzitutto, è necessario installare l’applicazione CarBridge. Questa applicazione consente di creare un ponte tra il telefono e l’auto. Assicurarsi che l’impostazione Aggiornamento app sia disattivata sul telefono. In questo modo si eviterà che iOS rimuova l’applicazione. Poiché Cambridge non è disponibile nell’App Store, dovrete cercarla nel vostro browser preferito. Scaricate l’applicazione direttamente dal sito web Carbridgeapp. Il sito ufficiale vi permetterà di scaricare l’applicazione per iOS senza jailbreak. Successivamente, dovrete scaricare e abilitare l’esecuzione di YouTube sul vostro telefono dalle impostazioni. Collegare il telefono all’unità principale tramite un cavo.

Ora siete pronti ad accedere alle vostre applicazioni utilizzando Apple CarPlay. Noterete quanto sia piacevole lo streaming video sullo schermo dell’auto.

Come vedere YouTube sullo schermo dell’auto con Android Auto

I sistemi di infotainment tradizionali sono compatibili con l’applicazione Android Auto. Tuttavia, il supporto per questa applicazione inizia da Android 9 alle versioni precedenti. Il mirroring di Android sullo schermo dell’auto avviene in due fasi:

Collegare il telefono allo stereo tramite un cavo

Dallo schermo dell’auto, lanciare l’app Android Auto. Questo è tutto ciò che serve per collegare il vostro Android allo schermo dell’auto.

È anche possibile connettersi ad Android Auto in modalità wireless se l’auto è dotata di driver Bluetooth.

MirrorLink

MirrorLink funziona attraverso il vostro dispositivo proiettando i contenuti del telefono sullo schermo dell’auto. Inoltre, questa applicazione consente l’uscita audio attraverso gli altoparlanti dell’auto e può controllare i lampeggiatori. Per eseguire il mirroring dello schermo con questa applicazione, seguire le istruzioni riportate di seguito:

Utilizzando un cavo USB, collegare il dispositivo Android e l’autoradio. Passare alle impostazioni del telefono e selezionare Connessioni. Qui si trova l’applicazione MirrorLink. Fare clic su questo pulsante per attivarla. Per collegare Android allo schermo, fare clic sull’opzione “Connetti all’auto tramite USB”. Il monitoraggio dello schermo di Android inizierà quindi sullo schermo dell’auto.

